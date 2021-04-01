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МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пунктах пропуска через госграницу ПМР

МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пунктах пропуска через госграницу ПМР

Внесены изменения и дополнения в Указ Президента «Об установлении режима в пунктах пропуска через государственную границу Приднестровской Молдавской Республики».

Так, согласно новой редакции документа, действие режима в пункте пропуска через госграницу ПМР распространяется на территорию, обозначенную на местности, или часть территории, занимаемую пунктом пропуска в пределах железнодорожного и автомобильного вокзала (станции), речного порта, аэропорта, аэродрома, уточняется на сайте МГБ ПМР.

Режим в пунктах пропуска, размещенных на вышеуказанных территориях, а также в местах стоянки железнодорожного транспорта, водных и воздушных судов, осуществляющих международные перевозки по установленному расписанию (графику движения) и следующих по определенному маршруту, устанавливается на период проведения пограничного, таможенного и иных видов контроля.

В пределы пункта пропуска через госграницу ПМР включаются специально оборудованные участки территории, здания, сооружения и отдельные помещения, а сами пределы, в том числе международного или местного пункта пропуска обозначаются специальными знаками с надписью на русском, молдавском, украинском и английском языках – «Пункт пропуска», «Check point», «Пунктул де тречере» или «Пункт пропуску».

Лица, пересекающие государственную границу Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с изменениями и дополнениями к Указу обязаны:

а) иметь при себе действительные документы на право въезда в ПМР и (или) выезда из Республики, действительные документы на транспортные средства, товары, грузы и животных и передавать их для проверки должностным лицам государственных контрольных органов по их требованию;

б) освободить от обложки и любых вложений документы на право въезда в ПМР и (или) выезда из Приднестровья перед их предъявлением должностным лицам государственных контрольных органов для проверки;

в) информировать должностных лиц государственных контрольных органов об имеющемся при себе оружии, боеприпасах, специальных средствах, взрывчатых веществах, наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах, радиоактивных веществах и других товарах, на перемещение через госграницу ПМР которых требуются специальные разрешения, и предъявлять их по требованию должностных лиц государственных контрольных органов.

Пропуск лиц и транспортных средств в пункты пропуска через госграницу ПМР осуществляется в порядке живой очереди по мере их прибытия раздельно по категориям – пешеходы (велосипедисты), легковые автомобили (мотоциклы), грузовые автомобили (автобусы) с учетом конструктивных особенностей пункта пропуска через государственную границу Приднестровской Молдавской Республики.

Вне очереди в пунктах пропуска через государственную границу ПМР пропускаются:

а) граждане Приднестровья, направленные для получения экстренной либо неотложной медицинской помощи за пределы Приднестровской Молдавской Республики, – по согласованию с исполнительным органом госвласти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения;

б) лица, следующие по дипломатическим паспортам;

в) главы представительств (посольств и консульств зарубежных государств, представительств международных организаций), члены официальных делегаций, обладающие дипломатическим статусом, члены дипломатического персонала представительства, имеющие дипломатический ранг, а также члены их семей;

г) глава Миссии ОБСЕ, его заместители, члены Миссии ОБСЕ, непосредственно участвующие в работе Объединённой контрольной комиссии, при следовании на транспортных средствах с дипломатическими (консульскими) регистрационными знаками CD, TC, TS;

д) лица, следующие с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет;

е) ветераны войны;

ж) транспортные средства, осуществляющие перевозку гробов с телами (останками) умерших;

з) должностные лица при Президенте ПМР, должностные лица, входящие в состав Правительства и депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, руководители государственных органов – при исполнении должностных обязанностей;

и) транспортные средства специализированных служб и (или) организаций жилищно-коммунального хозяйства, выполняющие ремонтно-восстановительные работы;

к) грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных, скоропортящихся товаров, – при наличии документов, подтверждающих перевозку данных товаров;

л) транспортные средства с гуманитарной помощью и сопровождающие их лица – при наличии удостоверения, выданного Координационным советом

по технической и гуманитарной помощи;

м) транспортные средства таможенных органов и сопровождаемые ими транспортные средства и товары, находящиеся под таможенным контролем, – при наличии действительных документов для въезда в Приднестровье и (или) выезда из ПМР;

н) организованные группы иностранных граждан, прибывающие на территорию Приднестровской Молдавской Республики с целью туризма.

Пропуск транспортных средств осуществляется согласно очередности их прибытия в пункт пропуска, по решению уполномоченного должностного лица государственного контрольного органа.

Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования. Более подробно с документом можно ознакомиться на сайте Главы государства.

МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пунктах пропуска через госграницу ПМР
МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пунктах пропуска через госграницу ПМР
МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пунктах пропуска через госграницу ПМР
МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пунктах пропуска через госграницу ПМР
МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пунктах пропуска через госграницу ПМР

mgb.gospmr.org
  • Сегодня, 14:44
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