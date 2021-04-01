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Несчастный случай на Днестре

Несчастный случай на Днестре
В реке Днестр у города Бендеры утонул 17-летний парень.
Водолазы ГУпЧС проводят поисковую операцию - сообщает пресс служба МВД ПМР mvdpmr.org
Во вторник вечером на городском пляже в Бендерах отдыхала компания. Через время к ним присоединился знакомый. Посидев немного на берегу, он отошёл к воде, разделся и поплыл вверх по течению. В семи метрах от берега, в месте заводи реки, 17-летний парень стал тонуть.

Его, барахтавшегося в воде, увидели отдыхающие. Один из них бросился на помощь. Но в холодной воде его схватила судорога, и юноше пришлось выйти на берег.

Тонущий молодой человек ушёл под воду.

К поискам привлечены водолазы ГУпЧС. На восьмиметровой глубине специалисты прочёсывают дно реки. Пока безрезультатно. Поисковую операцию затрудняют мутная вода и сильное течение.

Несчастный случай на Днестре
  • Сегодня, 15:04
  • DTV
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