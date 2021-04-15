Новые санкции США против Москвы будут направлены против суверенного долга России, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Вашингтон введет ограничительные меры против приблизительно 12 российских граждан и 20 организаций, а также вышлют десять дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации собеседников агентства, Штаты могут объявить об этих мерах уже в четверг, передает ria.ru.
В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.
О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию. Однако впоследствии США признали, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
Как заявлял советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, Белый дом в ответ на эту атаку готов использовать разные методы: не просто санкции, но и "видимые и невидимые" инструменты. А газета The New York Times писала, что США планируют нанести "скрытые контрудары" по российским системам, о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру. Президент США, в свою очередь, в интервью ABC News пообещал, что Владимир Путин "заплатит за вмешательство" в выборы.
В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.