В последние годы количество автотранспорта в республике заметно выросло, поэтому актуальным остается вопрос организации парковок и мест стоянки. Речь в основном идет о городах, где автовладельцы часто оставляют свои машины во дворах многоквартирных домов, что создает неудобства для жильцов дома. Кроме этого, бывают ситуации, когда из-за скопления машин во дворах к домам сложно подъехать машинам скорой помощи, пожарным или спецтехнике ЖКХ, передает пресс-служба ВС ПМР.
«В силу советского наследия, когда было небольшое количество автомобилей на душу населения, вся жилая застройка велась без учета парковочных мест для автомобилей. В течение последних лет мы видим, что в республике появилось огромное количество транспортных средств. У нас в правовом поле на сегодняшний день вообще отсутствовало понятие «парковка». Мы, вроде бы, все понимаем, что парковка – это там, где машины стоят, но законодательным актом не было определено, что такое парковка, и какие требования предъявляются к ее организации», – отметил заместитель председателя Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ, транспорту и строительству Антон Онуфриенко.
Положения законопроекта определяют правовые основы организации парковок, а также возлагают на госадминистрации полномочия по созданию парковок общего пользования. При этом необходимое количество парковочных мест, согласно законопроекту, будет определяться в соответствии с градостроительными нормативами.
«Сегодня сделан первый шаг в направлении того, чтобы систематизировать весь понятийный аппарат, требования и условия к строительству парковок. Чтобы можно было реализовывать уже на практике установку или организацию парковочных мест, будь то в центральной части города или в спальных районах», – подчеркнул заместитель председателя Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ, транспорту и строительству Антон Онуфриенко.
Депутатский корпус поддержал дополнения в закон «О безопасности дорожного движения» и принял законопроект в первом чтении. Работа над документом будет продолжена с учетом всех прозвучавших в ходе обсуждения замечаний и предложений. vspmr.org