Ещё 14 случаев гепатита С выявлено в рамках бесплатного тестирования. Как сообщает пресс-служба Минздрава, сегодня в акции приняли участие 131 человек. Из них у одного обнаружили ВИЧ, у 14 - болезнь, атакующую печень. Гепатит С может протекать как в острой, так и в хронической форме и отличаться разной степенью тяжести, именно он является одной из основных причин рака печени.
Ранее сообщалось, что во время бесплатного скрининга уже было выявлено 16 случаев гепатита С.
Акция проходит в социальном центре в Республиканской клинической больнице (напротив Центра по борьбе со СПИДом). Результат говорят устно, справку не выдают.
Людей с положительным экспресс-тестом на ВИЧ, гепатит С или сифилис направляют на повторный анализ.
Бесплатное тестирование в Республиканской клинической больнице продлится ещё два дня. Напомним: сдать анализ можно в социальном центре (напротив Центра по борьбе со СПИДом) с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 15:30. Телефон для справок: 0 (533) 5-80-34.
Дети до 18 лет могут обследоваться только в присутствии родителей при наличии подтверждающих родство документов.