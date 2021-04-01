Dnestr.TV

 
0

В Голливуде снимут "Иронию судьбы"

В Голливуде снимут "Иронию судьбы"

В Голливуде снимут англоязычный ремейк фильма "Ирония судьбы". Об этом сообщили в компании "Централ Партнёршип".
Называться он будет About Fate, режиссёром выступит Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе", "Гитлер капут", "Бабушка лёгкого поведения"), а главные роли исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон, передает life.ru

Съёмки начнутся в Бостоне этим летом. Над сценарием ленты работает Тиффани Полсен, известная по комедии Holidate ("Пара на праздники"), продюсерами выступят Винсент Ньюман ("Мы — Миллеры"), Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

"Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот наконец благодаря моему партнёру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий", — заявил Вайсберг.

Оригинальную "Иронию судьбы" в 1975 году снял режиссёр Эльдар Рязанов, на телевизионные экраны фильм вышел 1 января 1976 года, с тех пор стало традицией показывать его в Новый год. Лента является авторской экранизацией пьесы Эмиля Брагинского и Рязанова "С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…". В картине сыграли Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Лия Ахеджакова, Валентина Талызина, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Александр Белявский.

life.ru
  • Сегодня, 08:14
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна