По действующему законодательству, собственник прибора учёта питьевой воды обязан передать его на сервисное обслуживание и платить за это абонентскую плату. Абонент заключает договор со специализированной организацией, которая проводит работы по техническому обслуживанию и ремонту прибора учета воды.
В Верховный Совет в последнее время поступает множество жалоб владельцев водомеров. Они не согласны заключать договор на абонентское сервисное обслуживание, поскольку счетчик является их собственностью. Многие из тех, кто не согласен заключать договор на сервисное обслуживание, считают, что могут самостоятельно установить и снять водомер, а потом через определенный период времени сдать его на поверку. По подсчетам, это обходится дешевле, чем платить постоянную абонентскую плату, сообщается на сайте ВС ПМР.
«На сегодняшний день в нашем правовом поле у граждан нет обязанности устанавливать у себя счетчик на воду. То есть, если сегодня счетчика у человека нет, он его устанавливать не обязан. Но если он добровольно этот счетчик поставил, то его тут же нагружают договором на сервисное обслуживание. Наша законодательная инициатива говорит о том, что если человек хочет заключать договор на обслуживание, пусть заключает, не хочет – пусть самостоятельно, как это было раньше, вызывает специалистов, которые снимают счетчик, сам везет его на поверку, сам забирает. Такая схема работала долгие годы», – отметил заместитель председателя Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ и транспорту Антон Онуфриенко.
Верховный Совет поддержал законодательную инициативу, которая переводит из обязательной в добровольную норму закона о заключении договора на сервисное обслуживание приборов учета воды. В первом чтении приняты соответствующие изменения в закон «О питьевом водоснабжении в ПМР».
По словам заместителя председателя Комитета по вопросам АПК Антона Онуфриенко, это первый шаг для решения существующей проблемы, и профильный комитет продолжит работу в этом направлении. В дальнейшем у нас в республике планируется создать такую же систему, которая существует с обслуживанием счетчиков электросетей и газового хозяйства. Всеми вопросами будет заниматься обслуживающая организация, которая поставляет услугу. vspmr.org