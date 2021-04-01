С 2022 года Президент ПМР сможет по своему усмотрению назначать глав госадминистраций. Ранее кандидатуры на указанный пост предлагал председатель Правительства Верховный Совет принял в третьем окончательном чтении изменения в Конституцию ПМР - сообщает vspmr.org Поправки меняют порядок формирования института глав госадминистраций городов и районов. Ранее Президент ПМР назначал на эту должность кандидатуры, предложенные Председателем Правительства. С 1 января 2022 года глава государства будет самостоятельно назначать либо освобождать от должности руководителей госадминистраций городов и районов и их заместителей. Также по решению Президента в отдельных городах и районах выбирать главу госадминистрации будет Совет народных депутатов из представленных Президентом кандидатур.
За руководителями госадминистраций остается статус членов Правительства, они продолжают осуществлять функции государственного управления в городах и районах республики.
В развитие принятых изменений в Конституцию ПМР депутаты внесли соответствующие корректировки в Конституционный закон «О Правительстве ПМР», в Закон ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР» и в Закон ПМР «Об актах законодательства ПМР». Принятые законопроекты направлены на подпись главе государства.