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На Земле осталось 2-3% суши, не затронутой человеком

На Земле осталось 2-3% суши, не затронутой человеком
Человек затронул своей деятельностью 97% суши
Нетронутых уголков планеты оказалось почти в десять раз меньше, чем предполагалось ранее, сообщает издание korrespondent.net
Экологи проследили, как изменилось состояние ключевых экорегионов Земли за последние 500 лет и выяснили, что человек не коснулся лишь 2-3% из них. Выводы ученых были опубликованы в журнале Frontiers in Forests and Global Change.

"Площадь нетронутых уголков природы оказалась в десять раз меньше, чем на то указывали предыдущие оценки. Самые большие территории такого рода находятся в Восточной Сибири и на российском Дальнем Востоке, на севере Канады, в некоторых частях Амазонии и Конго, а также в Сахаре", – отметили исследователи.
Многие эксперты полагают, что на Земле происходит шестое массовое вымирание, которое связано с деятельностью человека. Это обусловлено не только истреблением животных напрямую, но и разрушением экосистем.

В новом исследовании экологи попыталась оценить масштабы человеческого вмешательства во все экосистемы планеты. Для этого они подсчитали, сколько видов животных и растений исчезло за последние 500 лет, а также изучили, как изменилась среда их обитания.

Ранее считалось, что человек не затронул примерно до 20-40% экосистем суши, однако на самом деле этот показатель почти в десять раз меньше.

Достаточно обширные территории дикой природы, особенно в России, Канаде и Бразилии, почти не пострадали от влияния людей. Это дает надежду, что в ближайшие годы они могут восстановиться.

"Наши расчеты показывают, что мы можем увеличить долю нетронутых человеком уголков природы до 20%, если начнем точечно проводить реинтродукцию потерянных видов туда, где почти нет следов деятельности человека. Для этого, однако, нужно будет восстановить среду их обитания и ликвидировать все возможные угрозы для их выживания", – подчеркнул Эндрю Пламптра, руководитель исследования и научный сотрудник Кембриджского университета.
  • Сегодня, 17:22
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