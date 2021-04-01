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Конституционный суд Молдовы дал Президенту право распустить парламент

Конституционный суд Молдовы дал Президенту право распустить парламент


Сегодня, 15 апреля, Конституционный суд (КС) Молдовы признал обоснованными обстоятельства, оправдывающие роспуск высшего законодательного органа страны. Таким образом, магистры Конституционного суда удовлетворили уведомление президента Молдовы Майи Санду, обратившейся в высшую инстанцию с просьбой констатировать обстоятельства для роспуска парламента, сообщает издание bloknot-moldova.md

Доводы в поддержку своего обращения Санду представила суду лично, как она отметила, «из-за важности вопроса и в знак уважения перед судом», хотя это больше было похоже на открытое давление на судей. В своем выступлении президент заявила, что по ее мнению на данный момент наступили все основания для роспуска парламента предусмотренные статьей 85 Конституции.

Несмотря на наличие парламентского большинства и кандидата на пост премьер-министра, суд, в лучших традициях Плахотнюка, постановил, что основанием для роспуска парламента является невозможность сформировать правительство.

Решение КС не подлежит обжалованию. Теперь, как ожидается, Майя Санду издаст декрет о роспуске, что положит начало для организации досрочных парламентских выборов.

Стоит отметить, что, несмотря на решение КС о роспуске парламента, в Молдове продолжает действовать чрезвычайное положение (ЧП), во время которого не может быть распущен высший законодательный орган. Сторонники Санду оспорили введение ЧП в Конституционном суде, но решение по этому вопросу пока не принято.
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