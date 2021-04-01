Сегодня, 15 апреля, Конституционный суд (КС) Молдовы признал обоснованными обстоятельства, оправдывающие роспуск высшего законодательного органа страны. Таким образом, магистры Конституционного суда удовлетворили уведомление президента Молдовы Майи Санду, обратившейся в высшую инстанцию с просьбой констатировать обстоятельства для роспуска парламента, сообщает издание bloknot-moldova.md
Доводы в поддержку своего обращения Санду представила суду лично, как она отметила, «из-за важности вопроса и в знак уважения перед судом», хотя это больше было похоже на открытое давление на судей. В своем выступлении президент заявила, что по ее мнению на данный момент наступили все основания для роспуска парламента предусмотренные статьей 85 Конституции.
Несмотря на наличие парламентского большинства и кандидата на пост премьер-министра, суд, в лучших традициях Плахотнюка, постановил, что основанием для роспуска парламента является невозможность сформировать правительство.
Решение КС не подлежит обжалованию. Теперь, как ожидается, Майя Санду издаст декрет о роспуске, что положит начало для организации досрочных парламентских выборов.
Стоит отметить, что, несмотря на решение КС о роспуске парламента, в Молдове продолжает действовать чрезвычайное положение (ЧП), во время которого не может быть распущен высший законодательный орган. Сторонники Санду оспорили введение ЧП в Конституционном суде, но решение по этому вопросу пока не принято.