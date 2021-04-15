Подразделения быстрого реагирования тренируются прикрывать морское побережье возле украинско-молдавской границы. Возле украинско-молдавской границы подразделения быстрого реагирования Госпогранслужбы отрабатывают практические элементы охраны государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Пограничники комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда отрабатывают слаженность действий по охране государственной границы", - говорится в сообщении.
Также, в ходе учений пограничники обратят особое внимание на вопросы прикрытия побережья моря и лимана и недопущения провокаций на границе.
Сообщается, что ситуация на украинско-молдавской границе и в пограничных районах остается контролируемой и стабильной.