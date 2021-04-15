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Украинские пограничники проводят учения возле Молдовы

Украинские пограничники проводят учения возле Молдовы

Подразделения быстрого реагирования тренируются прикрывать морское побережье возле украинско-молдавской границы.
Возле украинско-молдавской границы подразделения быстрого реагирования Госпогранслужбы отрабатывают практические элементы охраны государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Пограничники комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда отрабатывают слаженность действий по охране государственной границы", - говорится в сообщении.

Также, в ходе учений пограничники обратят особое внимание на вопросы прикрытия побережья моря и лимана и недопущения провокаций на границе.

Сообщается, что ситуация на украинско-молдавской границе и в пограничных районах остается контролируемой и стабильной.



Украинские пограничники проводят учения возле Молдовы

Украинские пограничники проводят учения возле Молдовы

Украинские пограничники проводят учения возле Молдовы

Украинские пограничники проводят учения возле Молдовы

Украинские пограничники проводят учения возле Молдовы

Украинские пограничники проводят учения возле Молдовы

Украинские пограничники проводят учения возле Молдовы
dpsu.gov.ua

  • Вчера, 20:53
  • DTV
  • Просмотров: 30
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