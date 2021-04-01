Безработные приднестровцы, сидящие на карантине по COVID-19 с детьми в возрасте до 8 лет, смогут получать пособие по временной нетрудоспособности. Это касается граждан, стоящих на учёте в качестве безработных в Центрах занятости населения. В случае, если детский сад или группу закрывают на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом, безработный родитель может рассчитывать на социальную поддержку со стороны государства. Изменения вносятся в антикризисный закон. Депутаты комитета рассмотрели эту инициативу во втором чтении и будут рекомендовать Верховному Совету принять ее на пленарном заседании, сообщается на сайте ВС ПМР.
Подробнее о том, как будет работать этот механизм, рассказал председатель Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детсва Сергей Чебан.
«Мы все знаем, что у нас в Приднестровье существует Единый фонд социального страхования. В нём, естественно, состоят на учёте люди, зарегистрированные в качестве безработных. К сожалению, в период карантина вынуждены закрываться детские дошкольные учреждения, и родители вынуждены находиться с детьми, в том числе и по листкам временной нетрудоспособности, проще говоря, больничным листам. Таким образом, гражданин практически теряет статус безработного. Даже если его приглашают на работу или в случае, если он не может прийти и зарегистрироваться, а по закону он должен прийти и зарегистрироваться в определенное время, но он не может, в таких случаях мы не выдаем больничные листы. А в период карантина хотим внести изменения и коррективы и выдавать больничные листы тем, кто вынужден находиться с ребенком дома», – пояснил председатель профильного комитета.
Сергей Чебан уточнил, что в случае карантина ребенка-дошкольника безработному гражданину, который официально зарегистрирован в Центре занятости, будет выдаваться листок нетрудоспособности, это больничный лист. Он будет оплачен и продлен на необходимый период. В 2021 году размер минимального пособия по безработице за 1 месяц составляет 30 РУ МЗП или 252 рубля.
В режиме первого чтения депутаты профильного комитета рассмотрели проект закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Законодательная инициатива Сергея Чебана предлагает при оформлении результатов медосмотров вносить сведения о диагнозе только с согласия самого работника. Это значит, что указывать в медицинском заключении можно будет только его пригодность или непригодность к работе.
«Закон об охране здоровья граждан считается базовым. Он содержит такую норму, как врачебная тайна. Это значит, что диагноз заболевания гражданина является тайной для остальных и он имеет право только в исключительных случаях раскрыть свой диагноз. В адрес Прокурора ПМР поступали обращения граждан, что при прохождении периодических медицинских осмотров в соответствии с требованиями к медкнижке, куда все это и оформляется, часто вписывались диагнозы. Есть люди, которые не хотят, чтобы их диагноз фигурировал у работодателя. Поэтому четко прописана норма о том, что врачи должны вписывать в медицинскую документацию только те сведения, которые должен знать работодатель. Это сведения о пригодности или непригодности к работе. Всё, что касается диагноза, то человек вправе не разглашать его, и никто не имеет такого права», – пояснил председатель Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детсва Сергей Чебан.
Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан» информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, составляет врачебную тайну и может предоставляться без его согласия только в исключительных случаях. Например, при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений или по запросу органов прокуратуры. vspmr.org