Президент США Джо Байден заявил, что сейчас настало время для деэскалации в отношениях с Россией. Он назвал Россию и США великими державами, которые в значительной степени ответственны за глобальную стабильность. По его словам, США стремятся к конструктивному взаимодействию с Россией, чтобы преодолеть период напряженности. Президент США выступил с речью после введения санкций в отношении России.
«Сейчас время начать деэскалацию. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе»,— сказал господин Байден во время выступления в Белом доме. Он отметил, что США не собираются начинать «цикл эскалации отношений и конфликт с Россией» и хотят «стабильных и предсказуемых отношений». При этом президент заявил о готовности принять «дальнейшие меры реагирования», если Россия будет вмешиваться в демократию США, пишет kommersant.ru.
Он назвал телефонный разговор с господином Путиным «искренним и уважительным». «Я четко сказал президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше (с введением санкций.— “Ъ”), но я решил не делать этого. Я выбрал пропорциональность»,— добавил Джо Байден. Он рассказал, что выразил Владимиру Путину обеспокоенность по поводу «наращивания военной мощи» России на границе с Украиной. «Я решительно просил воздержаться от любых военных действий. Сейчас надо снижать напряженность»,— сказал президент США.
«Мы две большие страны со значительной долей ответственности за мировую стабильность. Президент Путин и я несем серьезную ответственность за выстраивание наших отношений, я отношусь к этой ответственности очень серьезно, уверен, что он относится к этому так же»,— сказал президент США. По его словам, Россия и США уже начали обсуждать возможность проведения встречи Владимира Путина и Джо Байдена летом в Европе. Президент США считает, что личное общение необходимо для «более эффективных отношений». Он уточнил, что президент России поддержал эту позицию. По мнению Джо Байдена, Россия и США могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере безопасности и контроля над вооружениями, а также работать по вопросам ядерной угрозы со стороны Ирана и КНДР, пандемии, изменения климата.
Выступление господина Байдена длилось около семи минут, после этого он ответил на вопросы журналистов. Его спросили, почему под санкции, введенные 15 апреля, не попал газопровод «Северный поток-2». Господин Байден назвал вопрос санкций в отношении газопровода сложным, так как он затрагивает интересы союзников США в Европе. «Этот вопрос все еще находится "в игре"»,— добавил он.
15 апреля Джо Байден ввел новые антироссийские санкции. В рамках ограничений американским компаниям запретили участвовать в первичных размещениях госдолга РФ. Также санкции коснулись 16 компаний (в том числе связанных со строительством Крымского моста и с бизнесменом Евгением Пригожиным) и 16 физлиц (в их числе — первый замглавы администрации президента РФ и несколько крымских чиновников). Помимо этого из США в течение месяца будут высланы десять российских дипломатов.
О новых санкциях было объявлено через два дня после телефонного разговора президентов России и США, в ходе которого господин Байден предложил Владимиру Путину провести встречу на высшем уровне. МИД РФ после объявления очередного раунда санкций вызвал американского посла. Министерство заявило, что действия США «наносят новый удар» по отношениям с Россией. kommersant.ru