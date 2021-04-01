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Виталий Игнатьев о транспортных ограничениях: Кишинёв хочет создать проблему вместо того, чтобы решать эти вопросы

Виталий Игнатьев о транспортных ограничениях: Кишинёв хочет создать проблему вместо того, чтобы решать эти вопросы

Анонсированный запрет на пересечение украинской границы для автотранспорта с приднестровскими номерами – проблема чисто политическая, созданная искусственно. Об этом сказал министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев в интервью Первому Приднестровскому телеканалу, сообщает novostipmr.com.

«Планы по введению ограничений просто нарушают все возможные переговорные принципы и наносят удар по правам человека, они нарушают глобальную декларацию по правам человека. Сегодня вопрос стоит очень остро, у меня складывается ощущение, что Кишинёв хочет создать проблему для людей вместо того, чтобы решать эти вопросы. Проблемы создаются искусственно, и наши международные участники видят это», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, Кишинёв и Киев анонсировали, что с 1 сентября для машин с приднестровскими номерами могут закрыть границу с Украиной. Исключение сделают только для автомобилей с нейтральными номерами. Россия и Приднестровье выступают против таких односторонних действий. Из-за позиции Молдовы механизм нейтральных номеров сейчас не работает в полною силу. Известны более сотни случаев, когда водители вернули нейтральные номера и получили назад приднестровские. Причина в том, что механизм свободного передвижения сейчас не работает в полную силу.

«Они ввели ряд искусственных ограничений, дискриминируя жителей Приднестровья по гражданско-правовому признаку. Граждане Молдовы, живущие в Приднестровье и имеющие гражданство ПМР, обязаны получать водительские удостоверения Молдовы. Это противоречит нашему протоколу, а граждане РФ и других государств вообще не могут воспользоваться механизмом нейтральных номеров и, соответственно, выезжать на своем транспорте», – пояснил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Нейтральные номера начали выдавать осенью 2018 года, но оформили их лишь 4% приднестровских автомобилистов. Эксперты Приднестровья и ОБСЕ выявили 15 проблем в работе этого механизма, но варианты решения есть для каждой. Однако из-за позиции Кишинёва проблемы не решаются.

Вместе с тем Молдова признает автомобильные приднестровские номера и водительские удостоверения. Это прописано в соглашениях 2001 года, подписанных президентами государств - участников конфликта. Кроме того, согласно заключению Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине, приднестровские водительские удостоверения могут участвовать в международном дорожном движении.

«Решение проблемы очень простое. Молдавская сторона, её политпредставитель может просто проинформировать Украину о том, что не видит проблем в участи приднестровского автотранспорта в движении по территории Украины, равно как и по территории Молдовы. Эту проблему можно просто закрыть одной нотой, но, судя по всему, надо генерировать дополнительную политическую волю», – прокомментировал Виталий Игнатьев.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:37
  • DTV
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