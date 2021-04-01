Людям, которые вакцинировались от коронавируса препаратом от американской компании Pfizer, через некоторое время придется принять не две, а три инъекции для поддержания иммунитета. Об этом на онлайн-конференции CVS Health Live 15 апреля заявил директор Pfizer Альберт Бурла, передает segodnya.ua
Он отметил, что вакцина от Pfizer показала эффективность против южноафриканского штамма COVID-19 (мутации B.1.351), но со временем защита от этого варианта снижается.
Если вы спросите меня, что я думаю, то, исходя из этих данных, возникнет необходимость в ревакцинации", – отметил Бурла.
Точно сказать, как часто необходимо будет проводить ревакцинацию, Бурла не смог, но допустил, что третью дозу придется вводить "где-то между 6 и 12 месяцами". После этого понадобится ежегодная повторная вакцинация.