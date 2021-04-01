Минздрав напоминает о возможности для граждан выбрать лучшего врача Приднестровья. Медработники сейчас как никогда нуждаются в поддержке и им хочется быть уверенными в том, что их труд не напрасен, важен для людей.
Конкурс народного признания "Спасибо, Доктор!" проводится онлайн. Это значит, что каждый желающий независимо от возраста и города может выразить свою признательность человеку, который однажды ему помог, а может даже спас жизнь. Пациенты могут поблагодарить врачей амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений, а также службы скорой медицинской помощи (любой организационно-правовой формы собственности). Специальность, профессиональный стаж и заслуги значения не имеют - можно отдать голос за любого доктора страны, у которого нет дисциплинарных взысканий, уточняется на сайте Минздрава.
В комментарии к анкете нужно оставить отзыв или историю, связанную с врачом, можно записать видео- или аудио- обращение или выразить свою благодарность в другом формате. Участие граждан в данном конкурсе - это поддержка медиков в такое трудное время и мотивация для дальнейших свершений. На данный момент проголосовали 370 человек. Письма принимаются до 1 июня.
На втором этапе будут подсчитаны все заявки и отобраны три лучших претендента. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте Министерства здравоохранения ПМР, электронная форма для голосования размещена в разделе «Гражданам».