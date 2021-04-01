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Додон обвинил Санду в развязывании войны в регионе

Додон обвинил Санду в развязывании войны в регионе

Занимавший должность президента Игорь Додон обвинил свою преемницу Майю Санду в провоцировании крупномасштабного военного конфликта в регионе.
Об этом Додон заявил в эфире общественного телеканала Moldova-1, передаетomg.md

По мнению Додона, который весь свой президентский срок находился под влиянием кремлевских кураторов, "институт президента перешел под внешний контроль, что является очень большой опасностью".

"В регионе может вспыхнуть большой конфликт. Видите, что происходит на Украине? Боюсь, чтобы Майя Санду не втянула нас в региональную войну. Когда я такое заявляю, я это делаю с полным пониманием дела. Единственное, что останавливает Майю Санду от того, что делает Зеленский, это отсутствие у нее контроля над парламентом и правительством. Могут разморозиться региональные конфликты под диктатурой ряда внешних экспертов", - заявил Додон.
  • Сегодня, 10:46
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