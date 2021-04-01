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Российские власти предупредили граждан Молдовы, незаконно находящихся на российской территории

Российские власти предупредили граждан Молдовы, незаконно находящихся на российской территории
Российские власти предупредили граждан Молдовы, незаконно находящихся на российской территории.
Им нужно покинуть Россию до 15 июня.
Страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет меры вплоть до закрытия границ, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. Он сказал это на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, сообщает interfax.ru

"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна, - заявил он. - Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".

Замминистра рекомендовал заняться этой проблемой с помощью СМИ и "блогеров местных государств".

"Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", - заверил Горовой.

Из-за пандемии часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой. Указами президента оставшимся иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания или проживания в России, сроки учета и другие меры по урегулированию их правового положения.
  • Сегодня, 14:54
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