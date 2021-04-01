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Как во Франции спасают от мороза виноградники

Как во Франции спасают от мороза виноградники
Больше недели французкие виноделы пытаются спасти урожай винограда от сильнейших заморозков.
Фермеры пытаются сохранить растения, разжигая огонь на полях сообщает interfax.ru
Небывалые холода уничтожили значительную часть урожая винограда.Некоторые виноделы потеряли до 90% будущего урожая.
Похолодание стало особенно губительным, потому что пришло сразу после резкой оттепели.По ночам температура воздуха опускалась до -8 градусов.
Морозы пришли в 10 из 13 регионов страны. Министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди назвал апрельские заморозки "крупнейшей сельскохозяйственной катастрофой XXI века

Ночью рабочие поддерживают огонь в бочках, из-за этого в некоторых районах Франции наблюдается смог.

Как во Франции спасают от мороза виноградники

Как во Франции спасают от мороза виноградники

Как во Франции спасают от мороза виноградники

Как во Франции спасают от мороза виноградники

Как во Франции спасают от мороза виноградники

Как во Франции спасают от мороза виноградники

Власти обещают фермерам финансовую помощь
  • Сегодня, 15:28
  • DTV
  • Просмотров: 15
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