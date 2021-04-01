Больше недели французкие виноделы пытаются спасти урожай винограда от сильнейших заморозков.

Фермеры пытаются сохранить растения, разжигая огонь на полях

Небывалые холода уничтожили значительную часть урожая винограда.Некоторые виноделы потеряли до 90% будущего урожая.

Похолодание стало особенно губительным, потому что пришло сразу после резкой оттепели.По ночам температура воздуха опускалась до -8 градусов.

Морозы пришли в 10 из 13 регионов страны. Министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди назвал апрельские заморозки "крупнейшей сельскохозяйственной катастрофой XXI века



Ночью рабочие поддерживают огонь в бочках, из-за этого в некоторых районах Франции наблюдается смог.

Власти обещают фермерам финансовую помощь