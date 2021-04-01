Больше недели французкие виноделы пытаются спасти урожай винограда от сильнейших заморозков. Фермеры пытаются сохранить растения, разжигая огонь на полях сообщает interfax.ru Небывалые холода уничтожили значительную часть урожая винограда.Некоторые виноделы потеряли до 90% будущего урожая. Похолодание стало особенно губительным, потому что пришло сразу после резкой оттепели.По ночам температура воздуха опускалась до -8 градусов. Морозы пришли в 10 из 13 регионов страны. Министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди назвал апрельские заморозки "крупнейшей сельскохозяйственной катастрофой XXI века
Ночью рабочие поддерживают огонь в бочках, из-за этого в некоторых районах Франции наблюдается смог.