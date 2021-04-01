Вкусная вакцина. Ученые Санкт-Петербурга разрабатывают препарат против коронавируса на основе молочнокислых бактерий. Его можно выпить как йогурт. В лаборатории петербургского НИИ экспериментальной медицины мыши получают дозу прототипа будущей вакцины от COVID-19. Вместо укола препарат грызунам скармливают, сообщает mir24.tv
Основа – молочнокислая бактерия, на ее поверхности есть ворсинки, в которые внедряется фрагмент ДНК коронавируса. Бактерия начинает продуцировать вирусный белок, но уже безопасный для человека. Иммунная система его распознает и вырабатывает антитела.
«По сути, потребляя такого вида молочнокислый продукт, мы моделируем инфекции, но с использованием абсолютно безопасного пробиотика, и ожидаем направление иммунного ответа на возбудителя после потребления молочнокислой закваски», – отмечает заведующий Отделом молекулярной микробиологии НИИ экспериментальной медицины Александр Суворов.
«Йогурт от ковида» – пока на этапе доклинических испытаний. Более привычные с детства прививки в виде укола со дня на день начнут ставить людям. Для эксперимента уже набрали добровольцев. Это военные, служащие по контракту. Они проверят на себе разработку московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
«Ранее специалистами 48-го института была доказано эффективность и безопасность этого препарата, как на крупных лабораторных животных, так и на мелких – обезьянах и хомяках», – отмечает начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
В Новосибирске тоже собрана группа из 300 человек. Там до конца июня начнутся испытания вакцин, созданных учеными центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» – инъекционной формулы, а также прививки в виде капель в нос.
Сейчас только в России над препаратом вакцины от новой коронавирусной инфекции занимается более десятка научных центров: государственных и частных. Эффективную вакцину биологи планируют получить к началу осени.