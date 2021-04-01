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Ситуация по туберкулёзу в Приднестровье пока остаётся неблагополучной

Ситуация по туберкулёзу в Приднестровье пока остаётся неблагополучной

Ситуация по туберкулёзу в Приднестровье по-прежнему остаётся неблагополучной. И это несмотря на то, что в последние 5 лет число заболевших снижается. Об этом на заседании профильного комитета Верховного Совета рассказала министр здравоохранения Кристина Албул. Сегодня депутаты рассмотрели отчёт о реализации за прошлый год нескольких госпрограмм в сфере социальной политики и здравоохранения. Одна из них – это ГЦП по профилактике туберкулеза на 2016-2020 годы, передает novostipmr.com.

«Госпрограмма включала в себя очень много различных мероприятий. Это лабораторные и диагностические исследования, лечение и профилактика, обеспечение дезинфекционных мероприятий, а также реконструкция специализированных противотуберкулезных учреждений. За эти пять лет программа профинансирована больше чем на 20 миллионов», – пояснила глава ведомства.

В республике также действует госпрограмма по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем. Она помогает не только обеспечить лечением всех больных с ВИЧ-инфекцией, но и проводить профилактику распространения этих заболеваний среди населения. В прошлом году по программе было потрачено более 2 миллионов рублей.

Основная цель госпрограммы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровья» – обеспечить диагностику заболеваний на ранних стадиях и лечение, а после – реабилитацию онкобольных.

«Мы рассмотрели отчёты по действующим в республике социальным государственным программам. Все средства были освоены, практически все мероприятия по данным программам, невзирая на сложность бюджета, были реализованы. Закуплены квартиры для детей-сирот по городам, районам, все чётко расписано. Мы перепроверили и предлагаем утвердить такие отчеты. Ряд программ здравоохранения – профилактика туберкулеза, иммунизация населения, онкология – закончили своё действие в прошлом году. Мы получили отчет по всем этим программам за эти годы», – прокомментировал председатель Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Сергей Чебан.

По его словам, профильный комитет удовлетворен отчетами, подготовленными Правительством ПМР. Депутаты Комитета по социальной политике и здравоохранению будут рекомендовать Верховному Совету принять отчёты на пленарном заседании.
novostipmr.com
  • Вчера, 22:45
  • DTV
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