Грузовым машинам общей массой свыше 12 тонн с 16 апреля в Парканы не попасть. А объездная автодорога Спея – Бычок – Парканы, которая предназначена именно для них, сейчас на ремонте.
Пресс-центр МВД ПМР напоминает о том, что вопрос об ограничении движения большегрузов через село по ул. Мира (автодороге центрального значения) возник ещё в прошлом году. Сельчане, чьи дома расположены вдоль неё, жаловались на грузовой транспорт, следующий из карьеров. Улицу такие автомобили разрушают, вдобавок создают много шума.
Глава государства жителей Паркан услышал. Большегрузы решили пустить в объезд по дороге Спея – Бычок – Парканы. Только прежде автодороге необходим серьёзный ремонт. Сейчас он идёт полным ходом, сообщается на сайте МВД ПМР.
Пока объездная на ремонте, движение автотяжеловесов из карьеров, расположенных на окраине села, организуют в направлении автомобильной дороги республиканского значения Брест – Кишинёв – Одесса через дорогу Тирасполь – Каменка в направлении столицы.
В Парканы же грузовому транспорту массой свыше 12 тонн въезд запрещён. Напоминать о введённом ограничении водителям будут дорожные знаки. Они установлены при въезде в село со стороны Тирасполя, Бендер и села Бычок Григориопольского района.
Пока к нововведению не привыкли, сотрудники ГАИ будут перенаправлять большегрузы по другому маршруту и разъяснять водителям действующие правила. mvdpmr.org