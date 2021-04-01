Самые большие проблемы в агропродовольственном секторе, вызванные пандемией и засухой в 2020 году, обсуждались президентом РМ Майей Санду и представителями ассоциаций в этой области.
Глава государства заявила, что будет продвигать молдавскую продукцию и добиваться увеличения доли экспорта на рынке Евросоюза, сообщает point.md ссылаясь на cotidianul.md
"Засуха нанесла огромный ущерб, а незавершенные действия и отсутствие диалога со стороны правительства оставили фермеров в одиночестве перед лицом серьезного кризиса. Пока у нас не будет нового ответственного парламента, правительство должно обеспечить эффективный диалог с фермерами и аграриями, чтобы найти немедленные решения для преодоления проблем», - сказала Майя Санду.
Президент также отметила, что фермеры в животноводческом и хлебопекарном секторах говорят о важности обеспечения сырьем для этих секторов, и одним из предлагаемых решений является освобождение пшеницы из государственного резерва в качестве кредита для помощи данным секторам.
Другой затронутой темой стал запрос об увеличении фонда субсидий в сельском хозяйстве.
Обсуждалась также тема орошения. Глава государства призвала ассоциации активно участвовать в процессе разработки ирригационной стратегии в парламенте, поскольку эта стратегия должна соответствовать потребностям фермеров и устойчивости сектора.
«Мы обсудили необходимость использования экспортного потенциала нашей продукции. Мое обязательство остается прежним - я буду продвигать молдавские продукты и вести переговоры о более высоких экспортных квотах на рынок Европейского Союза для нескольких типов продуктов, особенно агропродовольственных товаров. В то же время сообщаю, что несколько недель назад я отправила запрос в Российскую Федерацию о продлении действия нулевого налога на некоторые сельскохозяйственные продукты, которые поступают на российский рынок», - отметила Майя Санду.