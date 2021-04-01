Dnestr.TV

 
0

Санду направила в Россию запрос о продлении действия нулевого налога на ряд товаров

Санду направила в Россию запрос о продлении действия нулевого налога на ряд товаров

Самые большие проблемы в агропродовольственном секторе, вызванные пандемией и засухой в 2020 году, обсуждались президентом РМ Майей Санду и представителями ассоциаций в этой области.

Глава государства заявила, что будет продвигать молдавскую продукцию и добиваться увеличения доли экспорта на рынке Евросоюза, сообщает point.md ссылаясь на cotidianul.md

"Засуха нанесла огромный ущерб, а незавершенные действия и отсутствие диалога со стороны правительства оставили фермеров в одиночестве перед лицом серьезного кризиса. Пока у нас не будет нового ответственного парламента, правительство должно обеспечить эффективный диалог с фермерами и аграриями, чтобы найти немедленные решения для преодоления проблем», - сказала Майя Санду.

Президент также отметила, что фермеры в животноводческом и хлебопекарном секторах говорят о важности обеспечения сырьем для этих секторов, и одним из предлагаемых решений является освобождение пшеницы из государственного резерва в качестве кредита для помощи данным секторам.

Другой затронутой темой стал запрос об увеличении фонда субсидий в сельском хозяйстве.

Обсуждалась также тема орошения. Глава государства призвала ассоциации активно участвовать в процессе разработки ирригационной стратегии в парламенте, поскольку эта стратегия должна соответствовать потребностям фермеров и устойчивости сектора.

«Мы обсудили необходимость использования экспортного потенциала нашей продукции. Мое обязательство остается прежним - я буду продвигать молдавские продукты и вести переговоры о более высоких экспортных квотах на рынок Европейского Союза для нескольких типов продуктов, особенно агропродовольственных товаров. В то же время сообщаю, что несколько недель назад я отправила запрос в Российскую Федерацию о продлении действия нулевого налога на некоторые сельскохозяйственные продукты, которые поступают на российский рынок», - отметила Майя Санду.

Point.md
  • Сегодня, 10:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна