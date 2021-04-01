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В Петербурге задержали украинского дипломата Александра Сосонюка

В Петербурге задержали украинского дипломата Александра Сосонюка

ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - сообщили в ЦОС.

В ФСБ подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

В спецслужбе добавили, что к украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

В МИД Украины заявили, что готовят ответ после задержания своего консула в Петербурге
Украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов после задержания своего консула в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", - сказал Енин в интервью изданию УНН.
tass.ru
  • Сегодня, 10:07
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