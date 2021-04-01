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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 9 по 15 апреля на территории республики зарегистрировано 178 заявлений и сообщений о преступлениях. По 134 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (раскрыт), 30 краж (12 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые установлены по всем фактам), девять преступлений в сфере экономики (все раскрыты), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано шесть госдолжников и один неплательщик алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1434 нарушения правил дорожного движения. Отстранён от управления 21 водитель. Они находились за рулём автотранспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено шесть таких водителей, г. Тирасполь – пять, Слободзейского и Дубоссарского районов – по три, Рыбницкого – два, Григориопольского и Каменского районов – по одному.

С 9 по 15 апреля на территории республики зарегистрировано четыре пожара: два – в Бендерах и столько же – в Рыбницком районе (в Рыбнице и с. Мокра). Погибших и получивших травмы нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола.
mvdpmr.org
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