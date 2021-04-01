В пятницу вечером одна из крупнейших сетей АЗС в Молдове обновила ценники.
Бензин A95 прибавил в цене 70 банов и теперь стоит 19,95. Стандартное дизельное топливо подорожало на 30 банов - до 16 леев 24 банов. Сжиженный газ теперь продается по 11,35 за литр - это плюс шесть банов к прежней стоимости, передает publika.md
В конце прошлой недели парламент проголосовал в окончательном чтении за законопроект, который предусматривает ограничение цен на топливо. Согласно документу, это будут делать на основе методологии, разработанной, утвержденной и контролируемой НАРЭ.
"Когда увидим текст закона после публикации, узнаем точный срок. Сейчас это преждевременно. В настоящее время НАРЭ ожидает публикации в "Официальном мониторе" поправки к закону о ситуации с нефтепродуктами. На основании этого закона будет инициирована процедура разработки и публичные консультации по новой методологии", - рассказала глава пресс-службы НАРЭ Галина Сандуца.
С декабря операторы рынка нефтепродуктов уже несколько раз повышали цены на горючее. Эту необходимость они объясняли изменением международных котировок.