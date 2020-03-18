В марте стоимость стандартного набора потребительских товаров и услуг повысилась на 0,5%. Это на 0,1 процентного пункта ниже февральской отметки, но на сопоставимую величину выше уровня марта прошлого года. Об этом пишет Приднестровский республиканский банк со ссылкой на Госслужбу статистики. По итогам первого квартала сводный индекс потребительских цен составил 102,1%, что на 0,9 п.п. больше значения, зафиксированного годом ранее. Рост цен с начала года наблюдался и на рынках стран-партнёров: +1,8% в Молдове, +2,1% в России, +3,8% в Беларуси, +4,1% в Украине, передает novostipmr.com.
В республике основной вклад в мартовскую инфляцию внесло повышение цен на некоторые продукты питания, вызванное ростом цен в странах-импортерах. Так, подсолнечное масло, которое в основном привозится из Украины, подорожало на 11,3%.
Цены на сахар повысились на 1,7%, что во многом стало следствием удорожания этого товара в Украине (+4,8%), его основном поставщике. В марте выросли цены и на плодоовощную продукцию (+1,9%), сказалось влияние сезонного фактора.
Низкий урожай прошлого года продолжает влиять на подорожание круп и бобовых (+1,7%), а также муки (+0,6%) и макаронных изделий (+0,3%).
По большинству продуктов животного происхождения сохранялась повышательная ценовая динамика, хотя годом ранее в марте уже началось снижение их стоимости. По итогам марта увеличились цены на мясную (+0,2%) и рыбную (+0,4%) продукцию, сливочное масло (+0,1%) и яйца (+6,4%). Существенный рост цен на яйца обусловлен также высокой степенью импортной зависимости приднестровского рынка.
В то же время цены на некоторые продукты питания снизились. Это молоко (- 0,1%), сыр (- 0,2%) и мёд (- 1,7%).
По непродовольственным товарам сводный индекс в марте сложился на уровне 100,2% (против 99,8% годом ранее). Одним из основных факторов, который повлиял на рост цен, выступило продолжающееся десятый месяц подорожание табачных изделий (+1,3%). В странах-партнёрах – та же тенденция.
На фоне роста цен на фармацевтические товары в Беларуси (+1,7%), в Украине (+0,6%), в России (+0,3%) и Молдове (+0,2%) в республике средняя стоимость регистрируемого перечня медикаментов, входящих в расчёт инфляции, за март возросла на 0,8%.
Также повышение цен (в пределах 0,1-0,4%) произошло на моющие средства, парфюмерно-косметические, хозяйственные и бумажно-беловые товары, товары бытовой химии, мебель, телерадиотовары и стройматериалы. По остальным категориям (включая бензин) цены были на уровне февральских либо чуть ниже. При этом в России топливо подорожало на 1,1%, в Беларуси – на 2,2%, в Украине – на 5,7%.
Тарифы в сфере услуг в марте в среднем также не изменились. Стоимость большинства услуг (медицинские, образовательные, транспортные и услуги связи) не пересматривалась.
Исключением стал рост тарифов на сжиженный газ (+3,0%) в сегменте жилищно-коммунального хозяйства. В секторе рыночных услуг на общем относительно стабильном фоне зафиксировано повышение цен на услуги химчистки (+1,0%) и прачечных (+0,7%), а также на банковские услуги (+0,1%).
В странах-партнёрах выросли тарифы на транспортные услуги (+1,6% в России, +1,1% в Украине, +0,5% в Молдове), медицинские (от +0,3% в Молдове и России до 1,5% в Беларуси) и образовательные (от +0,1% в России до +0,6% в Беларуси, за исключением Молдовы (-0,4%)). novostipmr.com