Розовое вино из Молдовы Radacini Merlot rose, 2019 от Radacini Wines было удостоено награды Best Buy of the Market.
Radacini Merlot rose 2019 года вошло в число шести лучших Rose на японском рынке по критерию «цена/качество» по версии специализированного журнала Wine Kingdom и было удостоено награды Best Buy of the Market. В отборе участвовали 98 вин, которых оценивали лучшие сомелье. Это стало еще одним шагом в продвижении известности Молдовы как винодельческого региона в Стране восходящего солнца, передает bloknot-moldova.md
До этого вина от Radacini Wines завоевывали награды в конкурсе Sakura Japan Women’s Wine Awards. В 2017 г. – серебряную медаль за Vintage Cabernet Sauvignon, в 2019 г. – «серебро» за Fiori Feteasca Neagră и в 2020 г. – Большую золотую медаль за Radacini Blanc de Cabernet.
- Япония является одним из стратегических рынков для нашей компании, на котором мы обозначили свое присутствие около десяти лет назад, - рассказал для lider-agro.md менеджер по маркетингу Елена Упорова.
С винами под ТМ Radacini на предприятии начали работать с 2017 г., ежегодно наращивая объемы и расширяя ассортимент.
- Японцы с интересом воспринимают все новое. А Молдова для них относится к категории стран новых и неизведанных. Увидев интерес со стороны потребителей, и заручившись поддержкой дистрибьютора, мы совместно с ним разработали и поэтапно внедряем, начиная с октября 2020 г., маркетинговую программу. Ее цель — ознакомление с Молдовой и популяризация нашей страны как винодельческого региона, создание имиджа и формирование лояльности к винам под ТМ Radacini. В рамках этой программы проводятся презентации, в основном в винных магазинах и бутиках, мастер-классы с дегустациями для потребителей, обучающие семинары, после прохождения, которых их участникам присваивается звание Radacini Wine Ambassador. Также привлекаем к сотрудничеству фудблогеров, с которыми составляем эногастрономические пары с нашими винами, т.к. для японцев очень важно, чтобы вина могли сопровождать трапезу. Благодаря продуманной маркетинговой стратегии, в 2020 г. удалось расширить ассортимент вин. В настоящее время мы поставляем на японский рынок десять наименований тихих и игристых вин под ТМ Radacini, - рассказала Елена Упорова.