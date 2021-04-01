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Вино из Молдовы вошло в число шести лучших Rose на японском рынке

Вино из Молдовы вошло в число шести лучших Rose на японском рынке

Розовое вино из Молдовы Radacini Merlot rose, 2019 от Radacini Wines было удостоено награды Best Buy of the Market.

Radacini Merlot rose 2019 года вошло в число шести лучших Rose на японском рынке по критерию «цена/качество» по версии специализированного журнала Wine Kingdom и было удостоено награды Best Buy of the Market. В отборе участвовали 98 вин, которых оценивали лучшие сомелье. Это стало еще одним шагом в продвижении известности Молдовы как винодельческого региона в Стране восходящего солнца, передает bloknot-moldova.md

До этого вина от Radacini Wines завоевывали награды в конкурсе Sakura Japan Women’s Wine Awards. В 2017 г. – серебряную медаль за Vintage Cabernet Sauvignon, в 2019 г. – «серебро» за Fiori Feteasca Neagră и в 2020 г. – Большую золотую медаль за Radacini Blanc de Cabernet.

- Япония является одним из стратегических рынков для нашей компании, на котором мы обозначили свое присутствие около десяти лет назад, - рассказал для lider-agro.md менеджер по маркетингу Елена Упорова.

С винами под ТМ Radacini на предприятии начали работать с 2017 г., ежегодно наращивая объемы и расширяя ассортимент.

- Японцы с интересом воспринимают все новое. А Молдова для них относится к категории стран новых и неизведанных. Увидев интерес со стороны потребителей, и заручившись поддержкой дистрибьютора, мы совместно с ним разработали и поэтапно внедряем, начиная с октября 2020 г., маркетинговую программу. Ее цель — ознакомление с Молдовой и популяризация нашей страны как винодельческого региона, создание имиджа и формирование лояльности к винам под ТМ Radacini. В рамках этой программы проводятся презентации, в основном в винных магазинах и бутиках, мастер-классы с дегустациями для потребителей, обучающие семинары, после прохождения, которых их участникам присваивается звание Radacini Wine Ambassador. Также привлекаем к сотрудничеству фудблогеров, с которыми составляем эногастрономические пары с нашими винами, т.к. для японцев очень важно, чтобы вина могли сопровождать трапезу. Благодаря продуманной маркетинговой стратегии, в 2020 г. удалось расширить ассортимент вин. В настоящее время мы поставляем на японский рынок десять наименований тихих и игристых вин под ТМ Radacini, - рассказала Елена Упорова.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 20:07
  • DTV
  • Просмотров: 32
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