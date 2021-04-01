В Приднестровье могут ввести административную ответственность за отказ в предоставлении товара или какой-либо услуги потребителю по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом. Речь идет о защите прав инвалидов, пенсионеров и других социально уязвимых категорий граждан. Вопрос инициировала группа депутатов Комитета по законодательству. Поводом послужили случаи недобросовестного поведения в отношении таких людей. К примеру, в 2017 году в СМИ широко обсуждалась ситуация, когда в одном из кафе Санкт-Петербурга подростка-колясочника попросили уйти, сообщается на сайте ВС ПМР.
В нашей республике нарушений прав потребителей социально уязвимой категории граждан не зафиксировано. Депутаты Верховного Совета считают необходимым не допустить возникновения подобных ситуаций. Введение административной ответственности, по мнению авторов законопроекта, будет способствовать большей защите прав инвалидов и людей пожилого возраста.
Предусматривается ряд исключений, при которых можно отказать человеку с ограниченными возможностями, к примеру, в доступе к аттракционам, а также если речь идет о запрете продажи несовершеннолетним алкогольных напитков, сигарет, никотиносодержащих смесей и других товаров.
Депутаты Комитета по законодательству поддержали на своем заседании поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект будет рассмотрен на одном из пленарных заседаний Верховного Совета. vspmr.org