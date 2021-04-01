В Молдову прибыла партия из 48 тысяч доз вакцины AstraZeneca COVID-19, доставленная через механизм COVAX, партнерство CEPI, ГАВИ, ЮНИСЕФ и ВОЗ. Это еще один шаг к достижению цели по обеспечению справедливого распределения вакцин против COVID-19 во всем мире в рамках крупнейшей в истории операции по закупке и поставке вакцин.
С учетом данной партии, в первом квартале 2021 Молдова уже получила 86,970 доз посредством механизма COVAX. Поставки COVAX продолжатся в ближайшие дни и недели, и к концу июня ожидается отгрузка более 100 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech.
Платформа COVAX также запустила механизм распределения затрат, с помощью которого Республика Молдова сможет закупить по выгодным ценам более 2 миллионов доз вакцины против COVID-19. Помимо доз вакцин, которые будут предоставлены бесплатно через COVAX в объеме, достаточном для обеспечения 20% населения Молдовы, данный механизм позволит способствовать дальнейшему равному доступу к вакцинам против COVID-19 и увеличению уровню вакцинации населения.
На данный момент механизм COVAX уже предоставил жизненно важные вакцины в более чем 100 стран мира.
«Менее чем через четыре месяца после самой первой массовой вакцинации вне клинических условий в любой точке мира, чрезвычайно приятно, что распространение доз COVAX уже достигло ста стран», - сказал д-р Сет Беркли, генеральный директор Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ). «COVAX возможно будет в состоянии совершить поставки вакцин во все участвующие экономики уже в первой половине года, но мы все еще сталкиваемся с серьезной проблемой, поскольку мы стремимся положить конец острой стадии пандемии: мы будем в безопасности, только тогда, когда все будут в безопасности, и наши усилия по быстрому увеличению объемов доз вакцин зависит от постоянной поддержки со стороны правительств и производителей вакцин. Поскольку мы продолжаем самое масштабное и быстрое внедрение вакцины в мире, еще пока не время для безмятежного спокойствия».
«Благодарность всем за вклад и солидарность, в связи с очередной партией вакцины COVID-19, обеспеченной COVAX, которая прибыла сегодня в Республику Молдова. Сами по себе безопасные и эффективные вакцины не могут решить проблему пандемии: быстрая диагностика и жизненно важные терапевтические средства также имеют критически важное значение для прекращения пандемии и ускорения глобального восстановления. Решения, принятые каждым, определят, когда закончится острая фаза пандемии», - подчеркнул д-р Игорь Поканевич, Представитель ВОЗ в Республике Молдова.
«Хотя вакцина — это не панацея от пандемии, накануне Всемирной недели иммунизации 2021 важно вспомнить, что вакцины - не только величайшее достижение современной медицины, но и общественное благо, спасающее жизни. ЮНИСЕФ надеется, что эти вакцины станут доступными для людей, подверженных наибольшему риску, и помогут вернуть жизнь к нормальное русло», - сказала Маха Дамаж, глава представительства ЮНИСЕФ в Молдове. «Вакцины уже сблизили нас однажды и сделают это снова», - заключила Маха Дамаж.
На сегодняшний день более 90 тысяч граждан Молдовы, что составляет 2% от общей численности населения, получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, при этом более девяти тысяч уже полностью вакцинированы двумя дозами.
Через шесть недель после начала иммунизации против COVID-19 в Молдове количество случаев заражения COVID-19 среди медицинских работников снизилось в четыре раза: с 12% до 3%.
О COVAX
COVAX - это один из механизмов действия ACT-Акселератора, направленный на работу с вакцинами. Данным механизмом руководят Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которые работают в партнерстве с ЮНИСЕФ как ключевым партнером-исполнителем, а также с организациями гражданского общества, производителями вакцин, Всемирным банком и другими.
COVAX создал разнообразный портфель вакцин, подходящих для различных условий и групп населения, и находится на пути к достижению своей цели по доставке не менее 2 миллиардов доз вакцины участвующим странам по всему миру в 2021 году, включая не менее 1,3 миллиарда доз профинансированных донорами для 92 стран с низким доходом, участников программы COVAX, при поддержке Gavi COVAX AMC.
О Team Europe (Единой Команды Европы)
Европейский Союз подходит к ответу на пандемию коронавируса как «Единая Команда Европы», обеспечивая спасение жизней путем оказания быстрой и адресной поддержки партнерам в борьбе с пандемией. Данный подход объединяет ресурсы ЕС, его государств-членов и финансовых институтов, в частности Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
Цитаты от партнеров и доноров:
Дерек Дж. Хоган, посол США в Республике Молдова сказал: «Я горжусь вкладом Соединенных Штатов в программу COVAX. Прибытие данной новой партии вакцин против COVID-19 - отличная новость и знак неизменной преданности Соединенных Штатов народу Молдовы. Быстрое распространение вируса продемонстрировало, что ни одна страна не может преодолеть эту пандемию в одиночку. Вот почему Соединенные Штаты посредством USAID работают с мировым сообществом над ускорением доступа к вакцинам COVID-19 во всем мире. Вместе мы действительно сильнее».
Петер Михалко, посол ЕС в Республике Молдова отметил: «Благодаря этой новой поставке вакцин через платформу COVAX, Team Europe продолжает оставаться рядом с гражданами Республики Молдова и оказывать конкретную поддержку процессу вакцинации, которая имеет важное значение для жизни и здоровья людей в стране. Европейский Союз и его государства-члены являются одними из крупнейших доноров платформы COVAX, а Молдова была первой страной в Европе, получившей в дар вакцины через COVAX. Европейский Союз хотел бы быть уверенным, что его соседи, его партнеры обеспечены доступом к вакцинам. Мы надеемся, что данная партия, состоящая из 48,000 доз вакцины, в дополнение к ранее доставленным дозам окажет ощутимое влияние на равный и справедливый доступ к вакцинам в Республике Молдова».
Посол Германии в Молдове, Ангела Ганнингер сказала: «Я рада, что очередная партия вакцин прибыла в Республику Молдова бесплатно через международный центр COVAX. Германия поддерживает эту инициативу как один из крупнейших доноров. Я призываю всех, кто входит в целевые группы национального плана вакцинации, серьезно рассмотреть возможность вакцинации, поскольку это наиболее многообещающий способ преодолеть пандемию и ее последствия».
«Я рад, что в Молдову поступает больше вакцин, и хотел бы сообщить гражданам Молдовы, что Япония продолжает оставаться важным участником программы COVAX», отметил посол Японии в Молдове Катаяма Йошихиро.