22-летняя уроженка района Ниспорень погибла в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося вчера вечером на трассе Унгень–Скулень, близ села Петрешть района Унгень. Девушка шла по обочине дороги, когда её ударило зеркалом заднего вида проезжавшего микроавтобуса, за рулём которого находился 26-летний молодой человек, передаёт IPN.
Старший пресс-секретарь Инспектората полиции Унгень Кристина Викол уточнила, что водитель микроавтобуса разговаривал по телефону и не снизил скорость до того уровня, который гарантировал бы безопасное вождение.
Девушка, получившая удар зеркалом заднего вида, скончалась на месте.
Водитель является уроженцем района Фэлешть, он имеет водительские права и не употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль. Молодой человек сотрудничает с полицией, и на время следствия он останется на свободе.