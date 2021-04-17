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Российские фигуристы впервые в истории выиграли командный чемпионат мира

Российские фигуристы впервые в истории выиграли командный чемпионат мира

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный чемпионат мира в японской Осаке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающие очки в копилку команды принесли Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, занявшие в произвольной программе первое и третье места соответственно. Спортсменки в сумме набрали 22 балла.

После выступления в восьми видах программы российская команда набрала 125 очков. На втором месте общего зачета располагается команда США, набравшая 110 очков. Тройку сильнейших замыкают хозяева турнира японцы, в их активе 107 баллов.

На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU). Команды представляют два фигуриста и две фигуристки в одиночном катании, а также пара и танцевальный дуэт. Фигуристы получают баллы от 12 до 1 за занятые места. Сборная России прежде ни разу не выигрывала турнир.
lenta.ru
  • Сегодня, 08:38
  • DTV
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