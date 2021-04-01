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Ремонт главных корпусов ПГУ планируют завершить к 20 августа

Ремонт главных корпусов ПГУ планируют завершить к 20 августа

В главных корпусах Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко начался ремонт. Объект внесён в программу Фонда капитальных вложений на этот год.

В настоящее время на корпусе «Б» производят замену кровли, с фасадов корпусов «А» и «Б» снимают старую штукатурку. Таких масштабных работ в вузе не проводилось более тридцати лет, передает novostipmr.com.

Ранее рядом с первым корпусом спилили старые деревья. Вместо них вскоре появятся новые насаждения. Клумбы с розами тоже полностью обновят. Дорожки выложат тротуарной плиткой. Университетский сквер украсит фонтан, главной фигурой которого может стать статуя студента. Также будет обновлён постамент памятника Тарасу Шевченко.

Как сообщил газете «Приднестровье» проректор по экономической деятельности и стратегическому развитию ПГУ Владислав Соколов, завершить реконструкцию планируют к 20 августа текущего года, перед Днём Республики, который отмечается 2 сентября.

Задачу по благоустройству главных корпусов ПГУ и прилегающих к ним территорий поставил Президент Вадим Красносельский. Также глава государства поручил создать для проживающих в вузовском общежитии преподавателей и студентов максимально комфортные условия. В жилых корпусах предстоит отремонтировать санузлы, душевые, прачечные и кухни. Новое оборудование для них уже есть: к 90-летию госуниверситета Вадим Красносельский подарил вузу сертификаты на стиральные машины, газовые и электрические плиты.

Напомним, что на прошлой неделе в ПГУ им. Т. Г. Шевченко после продолжительного ремонта вновь заработал читальный зал для обслуживания профессорско-преподавательского состава.
novostipmr.com
  • Сегодня, 18:24
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