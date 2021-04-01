Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Регистрация
Забыли пароль?
Dnestr.TV
Новости дня
Новости Украины
Молдова - Евросоюз
Приднестровье - ЕАЭС
Молдова+
Музыка жизни
Интересное
Юмор
Все о доме
Поиск по сайту:
0
Легкомоторный самолет разбился в Вадул-луй-Водэ
Категория:
Новости дня
Сообщения об авиакатастрофах крайне редки для Молдовы, но сегодня - именно такой день. В Вадул-Луй-Водэ упал небольшой самолет, на борту которого находились двое человек.
Легкомоторный самолет Aerostar Festival R40 разбился сегодня днем в Вадул-луй-Водэ.
По информации очевидцев, самолет упал на деревья во время взлета.
Сообщается, что самолет потерпел крушение на высоте 200-300 метров. Звонок в службу 112 поступил в 12:45.
На место прибыли спасатели и скорая помощь. Сообщается, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Правоохранительным органам предстоит выяснить все детали инцидента.
point.md
Сегодня, 18:31
DTV
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Обсуждения ВКонтакте:
Информация
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
Про нас иначе. Парканские болгары
К чему приведет реформа спорта в Бендерах
Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
Про нас иначе. "Каменный век"
Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
Moldova+
Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
Зелёный город
Старые Автомобили Нас Убивают
play
stop
mute
max volume
repeat
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin
.
Навигация
Выпуски новостей
Региональные новости Молдовы
Материалы от партнеров по сети
Популярные статьи
Про нас иначе. Парканские болгары
К чему приведет реформа спорта в Бендерах
Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
Про нас иначе. "Каменный век"
Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
Инфо
© 2010-2018
Copyright
Блог Григория Волового
+37377555856
e-mail: nv893@mail.ru
При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна