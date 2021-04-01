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Легкомоторный самолет разбился в Вадул-луй-Водэ

Легкомоторный самолет разбился в Вадул-луй-Водэ

Сообщения об авиакатастрофах крайне редки для Молдовы, но сегодня - именно такой день. В Вадул-Луй-Водэ упал небольшой самолет, на борту которого находились двое человек.

Легкомоторный самолет Aerostar Festival R40 разбился сегодня днем ​​в Вадул-луй-Водэ.

По информации очевидцев, самолет упал на деревья во время взлета.

Сообщается, что самолет потерпел крушение на высоте 200-300 метров. Звонок в службу 112 поступил в 12:45.

На место прибыли спасатели и скорая помощь. Сообщается, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Правоохранительным органам предстоит выяснить все детали инцидента.

Легкомоторный самолет разбился в Вадул-луй-Водэ

Легкомоторный самолет разбился в Вадул-луй-Водэ
point.md
  • Сегодня, 18:31
  • DTV
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