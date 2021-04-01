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УЕФА и национальные федерации заявили, что исключат участников европейской Суперлиги

УЕФА и национальные федерации заявили, что исключат участников европейской Суперлиги

Двенадцать европейских топ-клубов, которые планируют в ближайшие часы объявить о создании европейской Суперлиги, будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится в совместном заявлении УЕФА и национальных федераций, передает ТАСС.

Заявление составлено УЕФА, а также руководством национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии и чемпионатов этих стран. Ранее журналист радио RMC Sport Мохамед Бухафси сообщил, что 12 клубов, среди которых три испанских, три итальянских и один английский, в ближайшее время объявят о создании европейской Суперлиги в ответ на реформу Лиги чемпионов.

"Если это произойдет, мы хотим повторить, что мы - УЕФА, английская, испанская и итальянская футбольные ассоциации и чемпионаты этих стран - будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта, основанного на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо", - говорится в заявлении.
tass.ru
  • Сегодня, 18:36
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