Двенадцать европейских топ-клубов, которые планируют в ближайшие часы объявить о создании европейской Суперлиги, будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится в совместном заявлении УЕФА и национальных федераций, передает ТАСС.
Заявление составлено УЕФА, а также руководством национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии и чемпионатов этих стран. Ранее журналист радио RMC Sport Мохамед Бухафси сообщил, что 12 клубов, среди которых три испанских, три итальянских и один английский, в ближайшее время объявят о создании европейской Суперлиги в ответ на реформу Лиги чемпионов.
"Если это произойдет, мы хотим повторить, что мы - УЕФА, английская, испанская и итальянская футбольные ассоциации и чемпионаты этих стран - будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта, основанного на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо", - говорится в заявлении. tass.ru