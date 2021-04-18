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Москва объявила 20 работников посольства Чехии персонами нон грата

Москва объявила 20 работников посольства Чехии персонами нон грата

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило об ответных мерах на высылку 18 российских дипломатов из Чехии. В результате Москва объявила персонами нон грана 20 чешских дипломатов.

Сотрудникам предписали покинуть Россию до конца дня 19 апреля, передает gazeta.ru

«Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата», — заявили представители МИД РФ.

Ранее Москва указала на американский след в высылке российских дипломатов из Чехии.

Известно, что 17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

На решение зарубежных коллег отреагировала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

gazeta.ru
  • Сегодня, 06:44
  • DTV
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