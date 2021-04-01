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На Кучурганском водохранилище пограничники спасли гражданина Молдовы

На Кучурганском водохранилище пограничники спасли гражданина Молдовы

Сотрудники Подольского погранотряда во время патрулирования территории Кучурганского водохранилища обнаружили в ледяной воде мужчину, который еле держался за веревку лодки.

Как сообщили в ГПСУ, сотрудники пограничного отдела «Лиманское» увидели в камышах пустую лодку. Подойдя ближе на катере они заметили, что рядом с лодкой в воде находится замерзший мужчина, пишет dumskaya.net.

Пострадавшего вытащили из воды и отогрели, после чего передали медикам скорой помощи. Мужчина не смог объяснить, как оказался в воде, также у него не оказалось с собой документов.

Спасенного госпитализировали в Раздельнянскую районную больницу. Позже выяснилось, что он гражданин Молдовы. После проведения необходимых мероприятий иностранца вернут на родину.



На Кучурганском водохранилище пограничники спасли гражданина Молдовы

На Кучурганском водохранилище пограничники спасли гражданина Молдовы

На Кучурганском водохранилище пограничники спасли гражданина Молдовы

dumskaya.net

  • Сегодня, 07:20
  • DTV
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