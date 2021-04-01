Сотрудники Подольского погранотряда во время патрулирования территории Кучурганского водохранилища обнаружили в ледяной воде мужчину, который еле держался за веревку лодки.
Как сообщили в ГПСУ, сотрудники пограничного отдела «Лиманское» увидели в камышах пустую лодку. Подойдя ближе на катере они заметили, что рядом с лодкой в воде находится замерзший мужчина, пишет dumskaya.net.
Пострадавшего вытащили из воды и отогрели, после чего передали медикам скорой помощи. Мужчина не смог объяснить, как оказался в воде, также у него не оказалось с собой документов.
Спасенного госпитализировали в Раздельнянскую районную больницу. Позже выяснилось, что он гражданин Молдовы. После проведения необходимых мероприятий иностранца вернут на родину.