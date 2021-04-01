В этом году в период пасхальных праздников в Приднестровье не будут вводить строгих ограничений, написал в своём телеграм-канале Президент ПМР Вадим Красносельский.
«Впереди пасхальные праздники. В прошлом году для обеспечения безопасности населения республики было принято решение максимально ограничить контакты людей в эти дни. Приднестровцы тогда отнеслись с пониманием к этим вынужденным мерам. За год мы приобрели определенный опыт жизни в сложных эпидемиологических условиях. На этот раз строгих ограничений вводить не будем. Жители республики смогут посетить места захоронений близких, принять участие в пасхальных службах, которые будут организованы на открытом воздухе», – сообщил глава государства.
Кроме того, Вадим Красносельский считает правильным на период с 30 апреля по 10 мая включительно вернуть стандартный режим перемещения через приднестровскую границу – в обоих направлениях без согласования с Оперштабом.
«Риски роста заболеваемости, конечно, есть, но мы рассчитываем на сознательность каждого», – подчеркнул Президент.