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C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим перемещения через приднестровскую границу

C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим перемещения через приднестровскую границу

В этом году в период пасхальных праздников в Приднестровье не будут вводить строгих ограничений, написал в своём телеграм-канале Президент ПМР Вадим Красносельский.

«Впереди пасхальные праздники. В прошлом году для обеспечения безопасности населения республики было принято решение максимально ограничить контакты людей в эти дни. Приднестровцы тогда отнеслись с пониманием к этим вынужденным мерам. За год мы приобрели определенный опыт жизни в сложных эпидемиологических условиях. На этот раз строгих ограничений вводить не будем. Жители республики смогут посетить места захоронений близких, принять участие в пасхальных службах, которые будут организованы на открытом воздухе», – сообщил глава государства.

Кроме того, Вадим Красносельский считает правильным на период с 30 апреля по 10 мая включительно вернуть стандартный режим перемещения через приднестровскую границу – в обоих направлениях без согласования с Оперштабом.

«Риски роста заболеваемости, конечно, есть, но мы рассчитываем на сознательность каждого», – подчеркнул Президент.

C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим перемещения через приднестровскую границу
novostipmr.com
  • Сегодня, 13:10
  • DTV
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