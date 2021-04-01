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За изготовление и сбыт фальшивых ПЦР-справок грозит уголовная ответственность

За изготовление и сбыт фальшивых ПЦР-справок грозит уголовная ответственность

В воскресенье в республике задержали торговцев поддельными документами о прохождении ПЦР-тестов. Оперативники УБЭПиК МВД ПМР выяснили: справки с отрицательным результатом анализа на коронавирус изготавливали в частной клинике РМ. После доставляли в Приднестровье. За 50 у.е. предприимчивые бизнесмены вручали покупателям заветный документ с отрицательным результатом теста на COVID-19. В момент незапланированной встречи с правоохранителями на руках у нелегальных торговцев оказалось пять поддельных справок, передает пресс-центр МВД ПМР.

Немногим ранее, 16 апреля, на границе в Первомайске подобный ценный товар обнаружили сотрудники МГБ у одного их частных перевозчиков. Справки оказались, как и требуется, с отрицательным результатом. Выданы московскими лабораториями. Штампы и печати – в наличии. Не хватало только личных данных пациента, кому проводилось тестирование.

По обоим фактам изготовления и сбыта фальшивых документов правоохранители проводят проверку. Инициативным бизнесменам и их покупателям может грозить уголовная ответственность.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 13:19
  • DTV
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