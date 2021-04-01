Среди сохраняющих актуальность вопросов, обсуждаемых членами Оперштаба при Президенте, – обеспеченность ЛПУ республики медицинским кислородом. Потребность растет. Последние дни она достигает 11 тонн в сутки. Возможности основного местного производителя – Молдавского металлургического завода – не покрывают запрос. Пока с ситуацией справляются за счет имеющихся резервов, но они на исходе. Открытым остается вопрос с запуском слободзейской станции, в качестве альтернативы рассматривается возможность заполнения кислородных баллонов на Молдавской ГРЭС. Вадим Красносельский поручил изучить возможности и других предприятий республики. Кроме того, изыскивается возможность снизить расход кислорода без ущерба пациентам. Анализ показал, что в РКБ он почти вдвое выше, чем в других учреждениях (27 литров в минуту против 13). Есть предположение, что исправить ситуацию поможет установка ротаметров. Глава государства поручил проработать вопрос и при необходимости закупить эти приборы, передает пресс-служба главы государства.
Еще одна тема рабочей дискуссии в рамках заседания Оперативного штаба – организация образовательного процесса. Глава профильного ведомства считает целесообразным продлить нынешний учебный год. Каникулярные периоды были увеличены, из-за чего образовался трехнедельный пробел. Часть покрыли за счет уплотнения школьной программы, но компенсировать потери учебного времени полностью не удалось. Предлагаемый вариант – дополнительная неделя. Президент не против продления, но подчеркнул, что увеличение периода учебы должно быть в разумных пределах. Речь зашла и о ситуациях, когда необходимо присутствие учителя в школе. Вадим Красносельский напомнил, что запрет был на беспричинное пребывание сотрудников в стенах образовательного учреждения. Если у педагога есть служебная потребность использовать в работе материально-техническую базу школы, то никто не вправе ему это запретить, напомнил Глава государства.
Говорили на совещании и о предстоящих майских и Пасхальных праздниках. Главам госадминистраций и профильным ведомствам поручено активизировать работу по благоустройству населенных пунктов, проведению работ по уборке территорий, в том числе на кладбищах и мемориальных комплексах. С соблюдением элементарных в условиях пандемии требований возможно посещение гражданами мест захоронения родственников. Пасхальные службы рекомендовано организовать на открытом воздухе.
В этом году не будет и запрета на проведение так называемых маевок: правила пребывания в рекреационных зонах – в рамках действующего законодательства, рекомендации – стандартные в контексте сложной эпидемиологической обстановки.