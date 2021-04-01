Запись на вакцинацию онлайн. Необходимую для этого платформу запустят в ближайшее время. Информацию подтвердила для Publika TV пресс-секретарь Министерства здравоохранения Молдовы Кристина Стратулат.
В то же время мэр столицы Ион Чебан объявил, что власти готовят список тех, кого включат в третий этап иммунизации. До сих пор, по словам градоначальника, использовали всего 93 тысячи доз вакцины, передает publika.md
"На прошлой неделе мы поставили цель для наших специалистов в области медицины вместе с Минздравом и другими экспертами в этой области составить приоритетный список лиц, которые в ходе третьего этапа получат вакцину первыми. Мы потребуем, чтобы этот перечень обнародовали", - сказал мэр.
С другой стороны, координатор национальной кампании по вакцинации Нинель Ревенко утверждает, что говорить о запуске третьего этапа еще рано: "Пока привили менее ста тысяч граждан, мы никак не охватили все целевые категории приоритетных групп, о начале третьего этапа говорить преждевременно".
В то же время власти отмечают спад числа случаев заболевания COVID-19. В связи с этим в столице решили закрыть отделения для лечения инфицированных пациентов в больнице фтизиопнеомологии и в больнице имени Георге Палади.
"Все эти отделения, которые освободились, будут принимать переболевших пациентов на реабилитацию. Специалисты останутся прежние, у них есть необходимая компетенция для этого, они смогут лечить тех, кто будет обращаться или тех, кого направят врачи", - отметил Ион Чебан.
С понедельника и детская больница имени Валентина Игнатенко больше не будет принимать зараженных новым коронавирусом. Если число заболевших продолжит снижаться, власти закроют и другие отделения на 150 коек.