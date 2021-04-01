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Как получить слуховые аппараты?

Как получить слуховые аппараты?

В связи многочисленными обращениями граждан по вопросу обеспечения слуховыми аппаратами, Министерство здравоохранения ПМР информирует, что данное направление курирует Министерство по социальной защите и труду. Для получения устройства необходимо оформить и предоставить в территориальные центры социального страхования и социальной защиты ряд документов:

- личное заявление инвалида на получение слухового аппарата;
- медицинское заключение врача-сурдолога о заболевании, связанном со слухом, и его рекомендации о модели слухового аппарата;
- заключение врачебно-консультационной комиссии лечебно-профилактического учреждения о необходимости обеспечения слуховым аппаратом в установленном порядке;
- копию справки о причине и группе инвалидности.

Полученные документы после регистрации в профильном министерстве (Министерство по социальной защите и труду) направляют в государственное учреждение «Республиканский центр по протезированию и ортопедии».

Дополнительно сообщается, что с 2021 года государство предоставляет слуховые устройства инвалидам не только I, II, но и III группы. Данная категория граждан получила право на бесплатное обеспечение по медицинским показаниям необходимыми устройствами в соответствии со вступившим в силу 1 января Законом «О социальной защите инвалидов».
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 08:26
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