В связи многочисленными обращениями граждан по вопросу обеспечения слуховыми аппаратами, Министерство здравоохранения ПМР информирует, что данное направление курирует Министерство по социальной защите и труду. Для получения устройства необходимо оформить и предоставить в территориальные центры социального страхования и социальной защиты ряд документов:
- личное заявление инвалида на получение слухового аппарата; - медицинское заключение врача-сурдолога о заболевании, связанном со слухом, и его рекомендации о модели слухового аппарата; - заключение врачебно-консультационной комиссии лечебно-профилактического учреждения о необходимости обеспечения слуховым аппаратом в установленном порядке; - копию справки о причине и группе инвалидности.
Полученные документы после регистрации в профильном министерстве (Министерство по социальной защите и труду) направляют в государственное учреждение «Республиканский центр по протезированию и ортопедии».
Дополнительно сообщается, что с 2021 года государство предоставляет слуховые устройства инвалидам не только I, II, но и III группы. Данная категория граждан получила право на бесплатное обеспечение по медицинским показаниям необходимыми устройствами в соответствии со вступившим в силу 1 января Законом «О социальной защите инвалидов». minzdrav.gospmr.org