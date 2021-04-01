В Бендерах вспоминали депутатов – основателей республики. Родственникам Федора Доброва, Олега 3апольского и Гимна Пологова вручили памятные знаки, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
Бендерчанин Федор Андреевич Добров в период национализма в Молдове - активный защитник государственности Приднестровья. В конце 80-х годов был в числе организаторов рабочего движения Бендер, более 10 лет являлся одним из сопредседателей городского Объединенного совета трудовых коллективов.
Федор Андреевич принимал участие в работе съезда депутатов всех уровней 1990 года, провозгласившего создание ПМР, избирался депутатом первого и второго созывов Верховного Совета республики. В 92-м - он в числе организаторов обороны Бендер.
С 1993 по 1995 годы был председателем комиссии по межнациональным отношениям, развитию языка и культуры. В течение 10 лет Федор Добров возглавлял Бендерский городской Совет народных депутатов, был его депутатом. Его трудовая деятельность была связана с заводом «Прибор». Награжден Орденами Республики, «За личное мужество» и Почета. А также медалью «Защитнику Приднестровья.
Олег Петрович 3апольский был членом Временного Верховного Совета, депутатом Верховного Совета первого созыва.
С 1952 по 1982 год служил в Вооруженных Силах СССР, где прошел путь от командира взвода до начальника политического отдела соединения оперативно-тактических ракет. После увольнения в запас работал помощником генерального директора НПО «Варница». Возглавлял городской Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил г. Бендеры.
Олег Запольский досрочно прекратил полномочия депутата Верховного Совета МССР в связи с несогласием проводимой руководством Молдавии националистической политикой. Являлся председателем Комитета по вопросам обороны и безопасности Верховного Совета ПМР.
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III-ей степени и 12 медалями, в том числе «Защитнику Приднестровья».
Гимн Федорович Пологов в 1989 году избирался председателем Бендерского городского Совета народных депутатов и активно включился в политическую борьбу с Народным фронтом Молдовы.
Один из создателей «Союза трудящихся Молдавии», сыгравшего огромную роль в борьбе с националистическим курсом руководства страны. Организатор проведения 1 съезда народных депутатов всех уровней Приднестровья в июне 1990 года.
За свою политическую деятельность Гимн Пологов в августе 1991 года был арестован полицией Молдовы и заключен в СИЗО г. Кишинева.
Принимал непосредственное участие в руководстве по защите и обороне города Бендеры от военной агрессии Молдовы в июне 1992 года.
С 1989 года - депутат и член Президиума Временного Верховного Совета ПМССР. В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета ПМР и Верховного Совета МССР 12 созыва. В 1991-1992 годах был Председателем Палаты Республики, заместителем Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.
С 1962 по 1982 год Гимн Пологов трудился главным инженером, директором завода «Молдавизолит» в Тирасполе. В 1982 году перевелся на должность главного инженера на завод «Электрофарфор» г. Бендеры, где работал в последующее время Председателем Правления АО «Электрофарфор».
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями СССР и ПМР. Лауреат Государственной премии МССР, Заслуженный рационализатор МССР и Заслуженный изобретатель СССР и др.
В соответствии с Распоряжением Президента за вклад в создание, защиту и укрепление Приднестровской Молдавской Республики и в связи с 30-й годовщиной со дня образования Приднестровской Молдавской Республики Федора Доброва, Олега 3апольского и Гимна Пологова наградили памятными знаками «Депутату – создателю Приднестровской Молдавской Республики», посмертно.
«От лица всех жителей нашей республики и бендерчан я хочу выразить признательность всем этим людям. К большому сожалению, их, уже нет с нами. Но это были достойные граждане нашей республики, и они в свое время внесли значимый вклад в создание Приднестровья и развитие города», - отметил, обращаясь к родным депутатов-основателей государства, глава Бендер Роман Иванченко. bendery-ga.org