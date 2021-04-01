Dnestr.TV

 
0

Родственникам Федора Доброва, Олега 3апольского и Гимна Пологова вручили памятные знаки

Родственникам Федора Доброва, Олега 3апольского и Гимна Пологова вручили памятные знаки

В Бендерах вспоминали депутатов – основателей республики. Родственникам Федора Доброва, Олега 3апольского и Гимна Пологова вручили памятные знаки, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

Бендерчанин Федор Андреевич Добров в период национализма в Молдове - активный защитник государственности Приднестровья. В конце 80-х годов был в числе организаторов рабочего движения Бендер, более 10 лет являлся одним из сопредседателей городского Объединенного совета трудовых коллективов.

Федор Андреевич принимал участие в работе съезда депутатов всех уровней 1990 года, провозгласившего создание ПМР, избирался депутатом первого и второго созывов Верховного Совета республики. В 92-м - он в числе организаторов обороны Бендер.

С 1993 по 1995 годы был председателем комиссии по межнациональным отношениям, развитию языка и культуры. В течение 10 лет Федор Добров возглавлял Бендерский городской Совет народных депутатов, был его депутатом. Его трудовая деятельность была связана с заводом «Прибор».
Награжден Орденами Республики, «За личное мужество» и Почета. А также медалью «Защитнику Приднестровья.

Олег Петрович 3апольский был членом Временного Верховного Совета, депутатом Верховного Совета первого созыва.

С 1952 по 1982 год служил в Вооруженных Силах СССР, где прошел путь от командира взвода до начальника политического отдела соединения оперативно-тактических ракет. После увольнения в запас работал помощником генерального директора НПО «Варница». Возглавлял городской Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил г. Бендеры.

Олег Запольский досрочно прекратил полномочия депутата Верховного Совета МССР в связи с несогласием проводимой руководством Молдавии националистической политикой. Являлся председателем Комитета по вопросам обороны и безопасности Верховного Совета ПМР.

Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III-ей степени и 12 медалями, в том числе «Защитнику Приднестровья».

Гимн Федорович Пологов в 1989 году избирался председателем Бендерского городского Совета народных депутатов и активно включился в политическую борьбу с Народным фронтом Молдовы.

Один из создателей «Союза трудящихся Молдавии», сыгравшего огромную роль в борьбе с националистическим курсом руководства страны. Организатор проведения 1 съезда народных депутатов всех уровней Приднестровья в июне 1990 года.

За свою политическую деятельность Гимн Пологов в августе 1991 года был арестован полицией Молдовы и заключен в СИЗО г. Кишинева.

Принимал непосредственное участие в руководстве по защите и обороне города Бендеры от военной агрессии Молдовы в июне 1992 года.

С 1989 года - депутат и член Президиума Временного Верховного Совета ПМССР. В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета ПМР и Верховного Совета МССР 12 созыва. В 1991-1992 годах был Председателем Палаты Республики, заместителем Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.

С 1962 по 1982 год Гимн Пологов трудился главным инженером, директором завода «Молдавизолит» в Тирасполе. В 1982 году перевелся на должность главного инженера на завод «Электрофарфор» г. Бендеры, где работал в последующее время Председателем Правления АО «Электрофарфор».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями СССР и ПМР. Лауреат Государственной премии МССР, Заслуженный рационализатор МССР и Заслуженный изобретатель СССР и др.

В соответствии с Распоряжением Президента за вклад в создание, защиту и укрепление Приднестровской Молдавской Республики и в связи с 30-й годовщиной со дня образования Приднестровской Молдавской Республики Федора Доброва, Олега 3апольского и Гимна Пологова наградили памятными знаками «Депутату – создателю Приднестровской Молдавской Республики», посмертно.

«От лица всех жителей нашей республики и бендерчан я хочу выразить признательность всем этим людям. К большому сожалению, их, уже нет с нами. Но это были достойные граждане нашей республики, и они в свое время внесли значимый вклад в создание Приднестровья и развитие города», - отметил, обращаясь к родным депутатов-основателей государства, глава Бендер Роман Иванченко.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 08:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна