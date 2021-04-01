Без собора священников и коммерческим рейсом. Впервые в этом году за благодатным огнем из Молдовы в Израиль отправится лишь один церковнослужитель. Более того, по прилету он не сможет покинуть территорию аэропорта в Тель-Авиве. Доставят огонь на самолете национальной авиакомпании, передает publika.md
"В этом году мы отправляем одного человека. Это отец Вячеслав. Билет мы покупаем тоже у этой фирмы, потому что в этом году у нас не было возможности полететь бесплатно", - сказал митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.
Митрополит Молдовы отметил, что и в этом году благодатный огонь доставят в страну с соблюдением необходимых мер безопасности.
"У нас не будет возможности выйти из самолета, чтобы отправиться в Иерусалим, и благодаря нашему представительству, то есть нашему посольству в Тель-Авиве, огонь доставят на борт, где мы его и примем" - сказал Митрополит Молдовы.
В Молдову благодатный огонь прилетит в субботу, 1 мая, накануне Пасхи. По традиции, в Кишиневском аэропорту его раздадут священнослужителям из всех районов, они распространят его дальше по стране. publika.md