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Впервые за благодатным огнем из Молдовы в Израиль отправится один церковнослужитель

Впервые за благодатным огнем из Молдовы в Израиль отправится один церковнослужитель

Без собора священников и коммерческим рейсом. Впервые в этом году за благодатным огнем из Молдовы в Израиль отправится лишь один церковнослужитель.
Более того, по прилету он не сможет покинуть территорию аэропорта в Тель-Авиве. Доставят огонь на самолете национальной авиакомпании, передает publika.md

"В этом году мы отправляем одного человека. Это отец Вячеслав. Билет мы покупаем тоже у этой фирмы, потому что в этом году у нас не было возможности полететь бесплатно", - сказал митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

Митрополит Молдовы отметил, что и в этом году благодатный огонь доставят в страну с соблюдением необходимых мер безопасности.

"У нас не будет возможности выйти из самолета, чтобы отправиться в Иерусалим, и благодаря нашему представительству, то есть нашему посольству в Тель-Авиве, огонь доставят на борт, где мы его и примем" - сказал Митрополит Молдовы.

В Молдову благодатный огонь прилетит в субботу, 1 мая, накануне Пасхи. По традиции, в Кишиневском аэропорту его раздадут священнослужителям из всех районов, они распространят его дальше по стране.
publika.md
  • Сегодня, 08:45
  • DTV
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