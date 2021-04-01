Президент Молдовы Майя Санду считает, что «процесс приднестровского урегулирования зависит от политической стабильности в стране». Об этом она заявила в понедельник вечером на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает infotag.md.
Отвечая на вопросы депутатов ПАСЕ, она выразила надежду, что после досрочных парламентских выборов удастся активизировать переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
«У нас нет полноценного правительства, а чтобы предпринять более серьезные шаги, нам нужно полноценное правительство и парламентское большинство для поддержки этих мер. У нас были дискуссии с ОБСЕ о проведении очередной встречи в формате «5+2» во второй половине года. Вопросы безопасности, соблюдения прав человека, положение граждан на левом берегу Днестра – это всегда в нашей повестке», - сказала президент РМ.
Она подчеркнула, что «мирное урегулирование – основной принцип в поиске разрешения конфликта».
«Федерализация – не то решение, которое мы поддерживаем. Мы ищем решение, но в то же время, необходимо разрешать неотложные проблемы. Одна из них - с правами человека в Приднестровском регионе. И это то направление, где мы не достигли особых успехов, и здесь нам необходима поддержка международного сообщества», - сказала Санду.
Она отметила, что власти РМ оказывают постоянную помощь жителям Приднестровья.
«Мы делаем все возможное, чтобы улучшить жизнь наших граждан на левом берегу Днестра. К сожалению люди, с обоих берегов сталкиваются с теми же проблемами – бедность, коррупция, но люди с левого берега сталкиваются и с дополнительными проблемами», - считает Санду. infotag.md