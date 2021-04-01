В понедельник на заседании Оперштаба Президент ПМР Вадим Красносельский внёс предложение с 30 апреля по 10 мая включительно разрешить гражданам Приднестровья, а также иностранных государств беспрепятственно въезжать в республику и выезжать из неё. Представители Оперативного штаба поддержали данную инициативу, передает пресс-центр МВД ПМР.
Начальник ГУпЧС МВД ПМР – руководитель кризисного центра Оперштаба Вадим Шмаленко ответил на основные вопросы, связанные с пересечением госграницы в предстоящие пасхальные и майские праздники. Как отметил полковник внутренней службы, Приднестровье в эти дни будет открыто. Как с въездом в республику, так и с выездом из неё у граждан проблем не возникнет. Справки о ПЦР-тестировании на госгранице требовать не будут, уведомлять о выезде или прибытии кризисные центры также необходимость временно отпадёт. И двухнедельная самоизоляция по возвращении в ПМР в этот период тоже никому не грозит. Нужно всего лишь иметь при себе паспорта и соблюдать масочный режим.
«Важное условие – вернуться в республику необходимо в установленные сроки, то есть не позднее 10 мая. В противном случае на границе на граждан будут оформлены эпидемиологические карты с обязательным условием самоизоляции. Карантина удастся избежать лишь тем, кто предъявит справку с отрицательным результатом пройденного ПЦР-анализа с «мокрой» печатью в распечатанном виде», – подчеркнул руководитель.
Иностранные граждане после 10 мая имеют право выехать из Приднестровья без разрешения Оперативного штаба.
Что нужно знать, планируя поездки в предстоящие праздничные дни?
Как отметил Вадим Шмаленко, в сопредельных государствах правила пересечения границы различны. В Республику Молдова приднестровцы могут въехать без проблем. А в Украине на сегодняшний день условия несколько иные. Гражданам всех без исключения государств, въезжающим на её территорию, при себе необходимо иметь справку об отрицательном COVID-статусе.
«ПЦР-анализ должен быть сделан в молдавских лабораториях, причём не позднее, чем за 48 часов до поездки. В Приднестровье такой анализ можно сдать по предварительной записи в Медицинском центре «ТираМед» и его филиалах. При прохождении тестирования необходимо при себе иметь загранпаспорт, попросить, чтобы справку выдали на английском языке», – подчеркнул Вадим Витальевич.
Чтобы въехать в Украину людям, не являющимся её гражданами, необходим также страховой COVID-полис. Его можно оформить как на границе соседней республики, так и в страховых компаниях на территории Приднестровья. В ПМР цена этого документа для взрослых составляет порядка 70 рублей, для несовершеннолетних – около 110 рублей ПМР.
Как отметил в заключение Вадим Шмаленко, временное открытие Приднестровьем границы – это своего рода проверка для граждан. «Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и иные санитарные рекомендации – всё это, как и прежде, правила, которые каждый должен соблюдать ради своего личного здоровья в первую очередь, а не потому, что этого кто-то от нас требует. Мы очень надеемся на сознательность граждан. Эпидемилогическая ситуация в республике зависит от каждого из нас», – подчеркнул руководитель.