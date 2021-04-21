Сегодня утром, 21 апреля, в столице вспыхнул сильный пожар. В настоящее время пожарные ведут борьбу с огнем. В настоящее время в тушении огня задействованы 15 машин и 60 пожарных.
Звонок в службу 112 поступил около 07:30. На место происшествия сразу же отправились пожарные, а также две бригады Национального инспектората общественной безопасности, которые остановили движение автомобильного транспорта на данном участке.
Возгорание произошло на складе фабрики красок площадью около 3000 кв.м..
На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов.
О пострадавших на данный момент не сообщается.
Пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу уточнила для Sputnik Moldova, что речь идет о складе лакокрасочных материалов.
"Это вызов повышенной сложности. Горит склад с красками на улице Каля Басарабией, 30. На место выехали необходимые силы", – заявила Пушкашу.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Пожар очень сильный, и черный дым виден даже из села Кетросу Новоаненского района.
Сотрудник пожарной службы Дмитрий Польщин сообщил, что в городе к 9 часам произошли еще два крупных пожара.