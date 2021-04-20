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Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести встречу в Донбассе. Обращение Зеленского опубликовано на официальном сайте президента Украины.

«Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — сказал Зеленский.

По его словам, вчера и сегодня на заседаниях советников «Нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в ТКГ «обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление», передает vedomosti.ru.

По утверждению Зеленского, Запад готов поддержать Украину финансово и ввести новые — более жесткие санкции против России.

После обострения ситуации в Донбассе Зеленский говорил, что запрашивал телефонный разговор с президентом России, но получил отказ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков факт запроса отрицал, говоря, что он «не видел никаких запросов».

Ранее в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения.

В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.


Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическое руководство Украины сохраняет деструктивный курс, который дестабилизирует ситуацию в Донбассе.
vedomosti.ru
  • Сегодня, 07:51
  • DTV
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