Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести встречу в Донбассе. Обращение Зеленского опубликовано на официальном сайте президента Украины.
«Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — сказал Зеленский.
По его словам, вчера и сегодня на заседаниях советников «Нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в ТКГ «обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление», передает vedomosti.ru.
По утверждению Зеленского, Запад готов поддержать Украину финансово и ввести новые — более жесткие санкции против России.
После обострения ситуации в Донбассе Зеленский говорил, что запрашивал телефонный разговор с президентом России, но получил отказ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков факт запроса отрицал, говоря, что он «не видел никаких запросов».
Ранее в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения.
В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.
Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическое руководство Украины сохраняет деструктивный курс, который дестабилизирует ситуацию в Донбассе. vedomosti.ru