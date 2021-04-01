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Мировое потребление вина в 2020 году достигло минимума с 2002 года

Мировое потребление вина в 2020 году достигло минимума с 2002 года

Мировое потребление вина в 2020 году снизилось на 3% по сравнению с 2019 годом, достигнув минимума с 2002 года, говорится в распространенном во вторник отчете Международной организации виноградарства и виноделия, передает ТАСС.

"Мировое потребление вина в 2020 году оценивается в 234 млн гектолитров, что на 3% меньше, чем в 2019 году, - отметили в организации. - Значение достигло самого низкого зарегистрированного уровня потребления с 2002 года". При этом мировое производство вина по сравнению с 2019 годом выросло на 1% и достигло 260 млн гектолитров, что ниже среднего значения. Как указали специалисты, на снижение потребления вина повлияла пандемия, из-за которой властям различных государств пришлось закрывать бары и рестораны, а также ограничивать въезд туристов.

Наиболее значительно употребление вина снизилось в Китае (-17,4%) и в ЮАР (-19,4%). "Снижение площади виноградников, производства и потребления вина в Китае вероятно, сигнализирует о снижении темпов быстрого роста [рынка вина], который начался 20 лет назад", - отметили эксперты.
tass.ru
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