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Судебные разбирательства по уголовным делам будут проводить в онлайн-режиме

Судебные разбирательства по уголовным делам будут проводить в онлайн-режиме

Верховный суд инициировал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс ПМР, предложив установить возможность проводить судебное разбирательство по уголовным делам с использованием систем видеоконференцсвязи. Это, по мнению авторов, приведет к оперативности рассмотрения уголовных дел, особенно в период пандемии, когда действуют карантинные ограничения. Депутаты Комитета по законодательству при рассмотрении данного законопроекта во главу угла ставили вопрос обеспечения должной защиты прав подсудимых при проведении дистанционных судебных заседаний.

Чтобы детально изучить положительные и отрицательные моменты введения онлайн-системы, работала специальная комиссия с участием депутатов Верховного Совета, представителей Президента ПМР, Прокуратуры, судебного органа, Министерства юстиции и МВД. По итогам совместной работы профильный комитет подготовил ряд поправок. В частности, депутаты Комитета и Прокурор республики сошлись во мнении, что в формате видеоконференцсвязи могут быть рассмотрены уголовные дела из категории особого производства, то есть когда подсудимый согласен с предъявленным ему обвинением. В Кодексе прописывается обязательное участие защитника при рассмотрении дел на онлайн-заседаниях. При этом к протоколу уголовного дела будет приобщена видеозапись судебного разбирательства, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

Новая норма закона о рассмотрении уголовных дел в онлайн-формате будет действовать до 1 января 2022 года. По мнению председателя Комитета по законодательству Галины Антюфеевой, нововведение носит временный характер, так как важно изучить правоприменительную практику, которая будет складываться при реализации данного законопроекта. Принятые в окончательном чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс направлены на подпись Президенту ПМР.
vspmr.org
  • Сегодня, 06:23
  • DTV
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